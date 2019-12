Conte, ok governo giallorosso e boccia gialloverde. "Insidiosa" leadership Salvini

Dopo un anno a capo di due diversi governi con diverse maggioranze parlamentari, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno traccia il suo bilancio: promosso l'esecutivo giallorosso, bocciato il gialloverde. A seguito del cambio ad agosto, spiega Conte, "siamo stati costretti a correre i cento metri per mettere il paese in sicurezza. Occorreva una manovra seria e responsabile, sono orgoglioso di aver rispettato gli obiettivi. Ora ci aspetta una maratona, per potremo affrontare le sfide e raggiungere gli obiettivi senza la frenesia di questo periodo". Rilanciare E allora, "gennaio sarà l'occasione per riflettere e confrontarsi per rilanciare l'azione di governo. Abbiamo presenti le priorità. Non promettiamo sogni irrealizzabili, ma perseguire obiettivi alla portata senza proclami eclatanti e senza lasciarsi distrarre da polemiche". Le elezioni regionali a partire dall'Emilia Romagna "non saranno un referendum sul governo" e quanto alle ipotesi di un partito con il suo nome, Conte sottolinea: "Non ho velleità di avere un partito o un gruppo parlamentare di riferimento, non è nelle mie corde e sarebbe una missione diversa da quella che ho assunto con i cittadini italiani". Slabbrature Severo il giudizio sul suo ex vice, Matteo Salvini: "Ho commesso anch'io degli errori", ammette il premier, ma la "modalità faziosa e propagandistica" del capo della Lega "non mi appartiene. La Lega è una forza politica pienamente legittimata a partecipare al gioco democratico. Quel che ritengo insidioso è il modo in cui Salvini interpreta la sua leadership, perché la ritiene sciolta da vincoli e chiede pieni poteri. In questo modo produce slabbrature istituzionali, veri e propri strappi". Anche sui migranti, cavallo di battaglia salviniano, è prevalsa la propaganda: oltre al calo negli sbarchi, "il dato più significativo è che abbiamo migliorato il numero dei ricollocati: 98 al mese contro gli 11" dell'era Salvini al Viminale. Tra i prossimi impegni del governo c'è l'intervento sui decreti sicurezza per recepire i rilievi espressi dal Presidente Mattarella, mentre sulla nave Gregoretti, per cui c'è una richiesta di incriminazione per Salvini, Palazzo Chigi farà "con massimo scrupolo le verifiche. Sicuramente c'è stato coinvolgimento della presidenza sul ricollocamento e non ho avuto ancora alcun riscontro sullo sbarco. Se troverò un qualsiasi frammento sarò il primo a dirlo". Istruzione Conferme per la lotta all'evasione fiscale e dello studio di una complessiva riforma fiscale: "Vogliamo semplificare gli scaglioni Irpef e abbassare la pressione a beneficio della classe media". Risolte le dimissioni del ministro dell'Istruzione Fioramonti con lo sdoppiamento del ministero: la Scuola, affidata alla sottosegretaria uscente, la pentastellata Lucia Azzolina, e Università e ricerca a Gaetano Manfredi, rettore dell'Università Federico II di Napoli e presidente della Conferenza rettori delle università italiane.

(foto da governo.it)

