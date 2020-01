Via libera della giunta per il processo a Salvini con il si' leghista

Come preannunciato la maggioranza non ha partecipato al voto in giunta dell'Immunita' del Senato per il processo a Salvini. Secondo il dem Marcucci "Casellati e Gasparri hanno ottenuto il loro piccolo risultato". Infatti tutti i presente, con i leghisti in testa, dopo le indicazioni del loro capo che chiede di fare presto, hanno votato a favore della richiesta del Tribunale dei ministri di Catania e contro l'indicazione del presidente della giunta, Gasparri, che chiedeva di non mandare a processo il leader leghista. Ora sara' l'aula il prossimo 17 febbraio a pronunciare la parola definitiva. Contro la proposta di Gasparri, e quindi a favore del processo, hanno votato i 5 senatori della Lega, i 4 di FI e il senatore Baldoni di Fdl. A Palazzo Madama in caso di pareggio, il regolamento prevede la vittoria del "no". Tutto il contendere tra maggioranza e centrodestra, con in testa i ieghisti, e' stato dovuto al fatto che domenica si vota per le regionali, con il tanto atteso risultato dell'Emilia Romagna. La maggioranza voleva rimandare il voto a dopo le consultazioni per non dare un vantaggio a Salvini, deciso a presentarsi come "martire della giustizia".

