Conte, grande sconfitto è Salvini. Pronti a definire agenda governo per 2023

Le regionali vedono un grande sconfitto il leader della destra, Matteo Salvini. Parola del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che vede rosa per il suo esecutivo dopo il voto e annuncia che la maggioranza è pronta per mettere a punto l'agenda per portare il paese al 2023, alla fine naturale della legislatura. Parabola "C'è stato - ha detto il premier ai giornalisti davanti a Palazzo Chigi - chi ha inteso fare di questo appuntamento elettorale, io ritengo impropriamente, un referendum pro o contro il governo nazionale. Mi riferisco in particolare a Matteo Salvini, che proprio per questo suo atteggiamento esce come il grande sconfitto da questa competizione. Avevo intravisto già da qualche mese una parabola calante della Lega, che mi sembra confermata: non è più il primo partito, non lo è né Emilia-Romagna né in Calabria". Citofonare Durante la campagna elettorale, secondo il premier, è emersa una "modalità di fare politica" come "spettacolo", andando "in giro a citofonare e forse c'era anche chi voleva citofonare qui a Palazzo Chigi... Ho trovato veramente indegno andare in giro con le troupe, con il clamore dei media al seguito, additando singoli privati cittadini, non importa se a torto o a ragione, come colpevoli di gravi comportamenti delittuosi. Questo è veramente inaccettabile. Mi ricorda pratiche oscurantiste del passato. È un 'dagli all'untore' che non possiamo accettare in una società civile, tantomeno da parte di chi per 15 mesi ha fatto il ministro dell'Interno e oggi è il leader dell'opposizione". Stati generali Conte non nasconde il risultato non brillante del M5s, ma lo lega alla fase di transizione del Movimento evidenziata dalle dimissioni proprio durante la campagna elettorale del capo politico, Luigi Di Maio: "Non dobbiamo essere ingenerosi quando valutiamo la performance del M5s", sostiene Conte, che ricorda come a marzo si arriverà a degli Stati generali "che torneranno senz'altro utili per rilanciare entusiasmo ed energia all'interno del Movimento" e gli amici di M5s "saranno pronti a dare un grande contributo per le riforme e per tutte le misure urgenti che i cittadini attendono". Quindi, "nessuna instabilità. Fronte I numeri in Parlamento sono diversi" e l'impegno comune deve essere quello di "lavorare per contrastare queste destre. Mi auguro si possa rafforzare sempre più un ampio fronte - chiamatelo progressista, riformista, alternativo alle destre -, dove possano trovare posto e possano sentirsi a proprio agio tutte le forze che, pur con diverse sensibilità, vogliono condurre una politica alternativa a quella delle destre". E aggiunge: "Io sono un costruttore per definizione e mi auguro che questo progetto politico possa definirsi sempre più andando avanti nel tempo, anche in virtù di una maggiore coesione e di un maggiore affiatamento tra le forze di governo", però "non dobbiamo più indulgere in smarcamenti, in rivendicazioni di spazi politici, non possiamo più permetterci di piantare bandierine. La gente ci chiede buone pratiche di governo. Tutte le tutte le forze politiche saranno giudicate alla fine per quello che avranno fatto, non per quello che hanno promesso e non hanno realizzato". Cronoprogramma Già prima di Natale, ricorda Conte "avevo iniziato a lavorare per rilanciare l'azione di governo. Non vedo l'ora, nei prossimi giorni, di confrontarmi con le varie forze politiche per individuare le priorità, definire un chiaro cronoprogramma e in dettaglio l'agenda per il 2023".

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA