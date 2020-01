Dietro al Pd che piace anche a tanti del centrodestra morati c'e' lo spin di Renzi

C'e' la Jump. agenzia fiorentina di comunicazione diretta da Marco Agnoletti, il "mago" della comunicazione strategica di Matteo Renzi, dietro l'organizzazione definita militare della vincente campagna di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna. Bonaccini sembra anche assomigliare un po' a Matteo Renzi, se non altro per piacere anche agli elettori moderati del centrodestra. Dei quali piu' di uno ha usato il voto disgiunto. Probabilmente molto si parlera' di lui nei prossimi equilibri del Pd. Bonaccini e' uno che in futuro potrebbe anche puntare alla leadership dei dem. Ora la stesa Jump curera' la campagna elettorale di Eugenio Giani, candidato governatore per la Toscana, nelal speranza del Pd, che un'ltra regione rossa, possa restare tale. A primavera per le regionali si votera' di nuovo e sara' un altro test importante.

