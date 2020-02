Lo scontro è sul nuovo governo: senza Conte o senza Renzi?

Un nuovo governo, si mormora. Ma senza Conte o senza Renzi? Al centro o nel sottofondo delle polemiche di questi giorni, soprattutto quelle imperniate sullo scontro ormai conclamato tra Renzi e Conte, c'è proprio l'ipotesi - virtuale - di un nuovo governo che il premier, dopo essersi liberato di Italia viva, mirerebbe a guidare (un Conte-ter) con l'aiuto in Parlamento di un drappello di 'sostenitori' (chiamati in vario modo: responsabili, democratici, ex di Iv, ex di M5s, nuovi Scilipoti...) e che Renzi invece auspicherebbe come un esecutivo destinato a far ripartire il paese e durare magari fino al 2023 - dando così a Iv il tempo di irrobustirsi - ma di sicuro non guidato dall'attuale inquilino di Palazzo Chigi. Il quale, nel caso riuscisse nel suo intento, vedrebbe comunque l'ex-premier all'opposizione. Si parla, si discute e ci si accapiglia sul tema di un nuovo governo perchè in realtà - a parte l'opposizione che lo chiede dalla crisi dell'esecutivo giallo-verde aperta da Salvini - al voto anticipato e in tempi brevi non ci crede nessuno: tra il referendum e la rimodulazione dei collegi per la nuova legge elettorale passarebbero almeno sei-otto mesi e già sarebbe tempo della nuova Finanziaria. Quindi le eventuali urne, semmai questa fosse l'ultima spiaggia, non potrebbero aprirsi prima della prossima primavera. I due, Conte e Renzi, non si amano e lo stanno dimostrando in tutti i modi con attacchi e contrattacchi in cui il premier è concretamente e al di là delle parole spalleggiato da Zingaretti. Italia viva si comporta come "un'opposizione maleducata" ha detto irritato Conte, mentre Renzi non perde occasione per marcare le differenze tra Iv e gli alleati soprattutto sul tema giustizia e in più addebita a Conte un lavorio sotto traccia per sfilargli una decina di senatori che sarebbero ultra-necessari o per consentire al Conte-bis di superare lo scoglio della fiducia a palazzo Madama o per un Conte-ter. Il tutto però senza fare i conti con il Colle. Lo scenario - per ora tutto virtuale - sopra descritto viene infatti osservato con attenzione e preoccupazione dal capo dello Stato al quale spetta l'ultima parola in caso di crisi di governo e elezioni anticipate. In questo clima il Tg di Mentana (La7) ha commissionato un sondaggio a SWG per capire come la pensano gli italiani sullo scontro tra Conte e Renzi che domina le cronache politiche: per il 43% degli interpellati ha ragione Conte, per il 19% Renzi. Ma un significativo 38% dice che non ha ragione nessuno dei due.

