Conte prepara per l'Italia una "cura da cavallo" (aspettando Renzi)

L'Italia ancora fanalino di coda nella crescita in Europa è un dato che mette il piombo nelle ali di un governo che Giuseppe Conte vorrebbe continuare a guidare per invertire la rotta. Per questo il premier, dopo aver illustrato al Senato la posizione dell'Italia sul bilancio Ue all'esame del Consiglio europeo straordinario di domani, ha volutamente ignorato le domande sul duello politico in atto con Matteo Renzi - che pure oggi a palazzo Madama ha usato toni distensivi commentando postivamente la relazione del premier mentre i suoi alla Camera votavano la fiducia al decreto 'milleproroghe' - e si è concentrato sui temi economici annunciando di avere in mente una "cura da cavallo" in grado di rinvigorire il sistema Italia. In attesa che Renzi stasera a Porta a Porta, come annunciato, faccia capire le sue intenzioni (sul futuro di Iv, sul suo stare in maggioranza e quindi sul futuro del governo Conte-bis e della legislatura), Conte ha volato alto, sopra le polemiche alla quali dice di non essere interessato, Quello che lo preoccupa veramente - ha fatto capire - non è Renzi ma l'"emergenza" nella quale è piombato il paese: dalla crescita ferma, alla produzione industriale in calo, dalla crisi di importanti aziende alle tensioni commerciali mondiali che si riverberano sul nostro export, al coronavirus... E dato che l'Italia, come è noto, dà il meglio di sè nelle emergenze, allora - dice Conte - urge rimboccarsi tutti le maniche per uscire da questo pantano, "come se fossimo in emergenza". "Mi prenderò qualche giorno per poi lanciare una cura da cavallo per il sistema Italia - ha detto Conte all'Ansa -. Siamo in emergenza, e dobbiamo tutti lavorare, ciascuno chiaramente per le responsabilità che si assume in base al ruolo che ha. Dobbiamo ragionare come fossimo in emergenza, perchè quando ragioniamo di emergenza riusciamo a coordinarci al meglio. Non possiamo continuare ad essere fanalino di coda...".

Una verifica in parlamento? "Noi siamo concentrati" sull'azione di governo, "i titoli dei giornali non mi appassionano. In questo momento siamo concentrati su una priorità che è far crescere l'Italia", ha aggiunto Conte, conversando con l'ANSA, prima di lasciare il Senato, commentando l'ipotesi che si possa stabilire un patto di legislatura sulle riforme."'Questo Renzi?' Non si dice 'questo Renzi', è il senatore Matteo Renzi, leader di un partito di maggioranza, Italia Viva", ha detto Conte, 'bacchettando' benevolmente un cronista che gli chiede se "questo Renzi" lo tenga "sulle spine".