Conte e Renzi, un incontro a giorni per metter fine al "teatrino"

Un incontro a giorni, la prossima settimana, per chiarirsi e per "metter fine al teatrino", come Matteo Renzi ha definito lo scontro polemico che lo ha opposto al presidente del Consiglio infiammando la scena politica e facendo fibrillare il governo. L'annuncio del prossimo tete-a-tete - al quale però i due si presenteranno senza deporre le armi ed il cui esito è totalmente incerto - è stato dato dal leader di Italia viva in una conferenza stampa al Senato. Gli ha risposto a stretto giro Giuseppe Conte da Bruxelles a margine del Consiglio Ue, confermando l'appuntamento: "La mia porta è sempre aperta". "Col presidente del Consiglio - ha rivelato Renzi - ci siamo scambiati dei messaggi in questi giorni. Ieri dopo il mio intervento in Senato mi ha inviato un gentile messaggio. Penso che sia opportuno avere una forma di chiarezza, un chiarimento. E ho chiesto di vederci la prossima settimana". "Ho già risposto. Io sono sempre disponibile. Sicuramente ci vedremo la settimana prossima, la mia porta è sempre stata e sarà aperta" il messaggio in risposta di Conte che però sulla proposta lanciata da Renzi a Porta a Porta per una riforma relativa all'elezione diretta del premier (il sindaco d'Italia), ha chiuso: "Non commento iniziative estemporanee", non esattamente un calumet della pace. Ma anche l'ex-segretario del Pd ha messo le mani avanti rispetto a chi pensa che sia intenzionato a qualche marcia indietro: "La settimana prossima conto che possiamo mettere finalmente la parola fine a questo teatrino. Italia Viva si è caratterizzata in questi mesi come l'unico luogo di presentazione di proposte serie. Noi vogliamo un'Italia viva e non un'Italia che vivacchia - ha detto Renzi in conferenza stampa - cerchiamo di ottenere compromessi fino a che sarà possibile. Poi un chiarimento si dovrà fare. Io mi ero dato tempo fino a Pasqua (il tempo che aveva detto di voler concedere a Bonafede per correggere la riforma della prescrizione pena la presentazione di una mozione di sfiducia individuale, ndr). Forse sono stato troppo morbido...".

