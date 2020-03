Sara’ un’estate di guerra per la pandemia e il turismo

Ci aspettano tempi difficili per via del Coronavirus, quasi come una ”Terza guerra mondiale”. E si sa che dopo una guerra si ridisegna l’economia sia nazionale che globale. Il debito pubblico, se le cose non andranno ancora peggio, vedrà aumentare i suoi numeri in maniera esponenziale, circa 500 miliardi, con gravose ripercussioni su vari campi. Come dopo tutte le guerre ci saranno anche i nuovi ricchi, perché gli sciacalli sono sempre in agguato. Uno dei settori più colpiti sarà sicuramente il turismo, che tanto concorre allle casse dello Stato. L’estate ci si presenta buia non per il meteo climastico ma per quello della pandemia. Ammesso che si riesciura’ a uscire dall’emergenza anche prima del 31 luglio, data di scadenza del decreto, nulla sarà come prima nelle localita’ marine e montane. Le prenotazioni si preventivano in anticipo ed anche per chi ha una seconda casa o una barca non sara’ facile. E che dire delle spiagge sempre molto affollate. E’ probabile che se anche il governo dovesse limitare la stretta, per i luoghi di affollamento dovranno studiare nuove misure di contenimento. Per non parlare della salute dei residenti nei posti di vacanza la cui sicurezza sarebbe messa a serio rischio dall’arrivo massiccio di turismo a contagi quasi sicuramente non ancora azzerati. Basti pensare all’Argentario, due soli casi uno a Santo Stefano, con malato già guarito, un altro a Poto Ercole, in via di guarigione. Ma attenzione perche‘ nella limitrofa Orbetello ci sono 6 casi. Basta una fiammella ad accendere un incendio. Anche in molte altre localita’ turistiche la pandemia e’ contenuta. Quindi sono tutti con il fiato sospeso perche’ a fronte della salute c’è anche la necessità di guadagnare. Ed in certi posti il guadagno e‘ quasi solo estivo all’inizio della catena, poi il resto della filiera, bar, supermercati e negozi vari, dura tutto l’anno con i soldi entrati grazie al turismo.





















