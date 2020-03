Fantasma di Draghi aleggia su palazzo Chigi

Il Coronavirus sembra avere colpito anche la politica. A Montecitorio tra mascherine e disinfestazioni si respira un clima quasi irreale per i pochi deputati presenti. Sono in molti a ”rispettare” l’invito a stare a casa. Ma quello che ora preoccupa la maggioranza giallo-rosso e soprattutto il premier e’ il fantasma di Mario Draggi, che sembra improvvisamente aleggiare su palazzo Chigi. E’ bastato un suo intervento sul FT a fare saltare i nervi ai 5 stelle, il clima rispettoso fin qui osservato per prudenza, visti anche gli errori con complicazioni connesse, aveva spinto il governo alla prudenza e a cercare un dialogo, pur difficile con le opposizioni molto scettiche su molti punti del decreto governativo. Ora però sono i 5 stelle a scagliarsi contro Salvini e Meloni per troncare sul nascere ogni appetito verso un progetto di unita’ nazionale da crearsi attorno all’ex presidente della Bce, che ha parlato di un “fronte di guerra” ed ha invitato “ad agire con forza per evitare la depressione”. Ad avviso di Draghi serve più debito pubblico, occorre proteggere la gente del posto di lavoro. C‘e’ qualcuno che dice che lui un pIano per la ripresa ce lo avrebbe a differenza di Conte che pare vivere alla giornata. Quello che il premier teme e’ che il Colle stia veramente pensando alla necessità di un governo di unita’ nazionale per avere maggiori speranze di superare nel tempo più breve possibile la maggiore calamita’ capitata all’Italia in questp dopo guerra.

