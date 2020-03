Coronavirus: Beppe Grillo, è arrivato il momento del "Reddito Universale"

"La Prima Guerra mondiale portò milioni di donne nelle fabbriche e diede il via all'emancipazione delle donne, il Piano Marshall rilanciò l'economia e il benessere del dopo guerra. L'emergenza" Coronavirus "che stiamo vivendo potrebbe favorire una svolta epocale, rivoluzionaria e che potrebbe cambiare in meglio il nostro futuro. È giunto il momento di stravolgere il nostro status quo". Beppe Grillo rilancia dal suo blog una sua proposta "sempre considerata folle": il "Reddito Universale". Proteggere Il garante del Movimento 5stelle spiega: "Gestire questa crisi non richiede solo affrontare l'emergenza sanitaria, ma anche proteggere economicamente tutta la popolazione. Un reddito di base universale, incondizionato, è la sola panacea al collasso del sistema, all'instabilità che sta uccidendo psicologicamente ed economicamente milioni di famiglie. Si prevede una caduta libera delle entrate, un aumento esponenziale della disoccupazione e una riduzione del numero di ore lavorative. Milioni di persone cadranno sotto la soglia della povertà. Milioni di italiani non avranno nei prossimi mesi un'entrata garantita". Tosse Grillo sottolinea: "Ci sono interi settori che subiranno le conseguenze di questa crisi fino alla fine dell’anno, forse alcune filiere non si riprenderanno mai o non torneranno più come prima. Potrebbe esserci un rapidissimo cambio del mercato del lavoro. Abbiamo sempre detto che circa il 50% dei posti di lavoro negli anni sarebbero scomparsi per l’automazione e i cambiamenti tecnologici. Quei cambiamenti adesso sono avvenuti non in anni, ma in un solo mese. Con un colpo di tosse". E "La via d'uscita da questa crisi non può essere come quella del 2008, quando si è preferito salvare le banche a discapito del popolo". Per il fondatore di M5s: "Il reddito universale rilancerebbe l’economia, attenuerebbe l'incidenza della povertà nella popolazione e le sue terribili conseguenze, e farà sì che coloro che dovranno rientrare nel mercato del lavoro potranno farlo in condizioni migliori". Tavolo Ipotesi di questo tipo sono già state avanzate negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, ma anche in India e Corea del Sud. "Le soluzioni ci sono - assicura Grillo -, sta a noi la scelta di sederci intorno ad un tavolo per riconvertire la qualità della nostra vita" e elenca alcune idee: "Le fonti principali di finanziamento potrebbero essere varie. Si può andare dalla tassazione delle grandi fortune, dei grandi colossi digitali e tecnologici (Mark Zuckerberg, Bill Gates e Elon Musk sono sempre stati a favore del reddito universale), magari quelle a più alto tasso di automazione; o rivedere le imposte sui redditi da capitale e sulla proprietà intellettuale. Oppure le cosiddette 'ecotasse', come il Climate Incame,con una tassa sui combustibili fossili come carbone, petrolio e gas; o come avviene in Alaska dal 1982 con l’Alaska Permanent Fund: un dividendo del rendimento economico di un capitale pubblico, che attinge dalle compagnie fossili. Ogni anno, una parte delle entrate derivanti dal petrolio statale è messa in un fondo. Il governo piuttosto che spendere quel denaro, lo restituisce ai cittadini residenti, bambini compresi, attraverso un dividendo annuale".

