Coronavirus: proroga stop al 18 aprile, poi gradualità fino a maggio

Il trend della pandemia e’ stabile, inferiore ad altri paesi, e a picco raggiunto dovrebbe cominciare la tanto attesa discesa. Ma per arrivare almeno vicino agli zero contagi, secondo gli esperti, bisognera’ aspettare la seconda meta‘ di maggio. Sono pero‘ solo indicazioni da verificare. Quel che appare certo e‘ che dopo avere ascoltato il parere degli scienziati, Giuseppe Conte proroghera’, probabilmente per due settimane, le drastiche misure anti contagio che scadono il 3 aprile. Quindi un blocco totale fino a dopo Pasqua, a partire dalle scuole e al campionat di calcio. Poi forse una ripresa graduale a partire dalla fabbriche e dallealtre attività’ produttive. Il governo sta anche valutando con attenzione, non solo la Pasquetta, quando tutti dovranno rimanere chiusi in casa, ma anche i ponti del 25 aprile e del 1 maggio, perche’ la voglia di una gita o di mare, che sta crescendo nel desiderio comune, non rischi di mandare all’aria tutto il lavoro finora svolto. Non esiste od almeno non e’ noto un piano per la ripartenza. Certo servira’ gradualita’. Che sta diventando quasi una parola d’ordine. La fase più delicata appare proprio quella della ripresa con la rabbia sociale che monta, perche’ secondo gli esperti, la cassa integrazione non sara‘ possibile fino a meta‘ aprile ed in molti casi stanno tardando anche gli aiuti che i comuni devono distribuire ai cittadini bisognos. Gli assegni di 25 euro per fare la spesa. Le prime a riaprire saranno comunque tutte le attivita’ produttive. Poi via via le altre con i bar e ristoranti in ultima fila per l’affollamento. Si pensa anche ad un libera uscita per i giovani prima degli anziani. Ma anche su questo punto e’ acceso il dibattito. Ci sono ultra settantenni in ottima salute e giovani con patologie più o meno gravi. Forse raccomandazioni e buon senso valgono più di una norma. Chi e’ fragile per eta’ o per qualche malattia e‘ il primo a rischiare la pelle.

