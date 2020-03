Cina da epicentro a killer virus? Sanno qualcosa di più?

Con enormi investimenti in biotecnologie e ricerca la Cina e’ fiduciosa che saranno proprio le sue aziende a trovare per prime un vaccino per il Coronavirus. C’e’ anche una curiosa storia, Joan Shen Huaqyong stava volando da New York a casa a Shanghai, quando scoppiava in modo preoccupante la pandemia a Wuhan. Qualche ora prima Shen, amministratore delegato di I-Mav Biopharma, era in borsa a New York, a quotare la sua azienda, prima societa‘ con quelle caratteristiche. La Cina forse vorrebbe passare ala storia non soloper il paese che ha dato il via al contagio, ma anche per quello che ha trovato la soluzione per sconfiggerlo. Certo dietro ci sono affari da trilioni di dollari. Immaginate il guadagno se Pechino riuscisse effettivamente a produrre un vaccino per miliardi di persone. Anche se e‘ vero che per ora le mascherine che manda in Italia sono robacccia. Pezzi di stoffa che non frenano il virus. Forse loro per debellare il Coronavirus ne hanno usato di tipo diverso, almeno per i dottori. Secondo gli scienziati russi le politiche avviate dai cinesi nel 2008 per i farmaci stanno dando i loro frutti. L’azienda du Shen, quella recentemente quotata in borsa, sostiene che e’ in corso una sperimentazione su un farmaco molto promettente contro la pandemia. Ed un’altra azienda sempre cinese dice addirittura di avere già pronto un vaccino. Ora e’ di pubblico dominio la sperimentazioni su virus della Cina già nel 2015, quando vennero pubblicati alcuni studi. Non era il Coronavirus, ma la ricerca sui virus e’ andata avanti senza soluzione di continuita’. Ora senza entrare nella fantapolitica sanitaria e senza volere indurre a fake newsuna considerazione, alla quale ciascuno puo’ dare una sua rasisposta, c’e’. E’ solo una coincidenza che il virus sia partito proprio da Wuhan, dove ci sono i maggiori laboratori di ricerca, e che proprio i cinesi abbiano già pronta una cura che in

in Occidente si ritiene irrealizzabile almeno fino alla prossima primavera? Non e’ magari che gia‘ lo conoscessero?























© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA