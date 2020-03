Il calendario, bar, ristoranti e palestre ultimi. Fine maggio, primi di giugno

Il trend della pandemia un Italia continua d essere stabile nonostante un piccolo incremento sia per i contagiati, ms sono stati effettuati più tamponi, sia per i morti. Anche se in entrambi i casi per diversi motivi, i dati dono sottostimati. Secondo gli esperti pero’ anche superata la fase critica, e quando di poutra‘ uscire, bisognerà continuare a mantenere la distanza di almeno un metro ed indossare le mascherinnei luoghi pubblici. Certo prendere un caffè o mangiare al ristorante con la mascherina richiedera’ una grande abilità. Per arrivarci pero’ serviranno diverse settimane, probabilmente si arriverà almeno a meta’ maggio se non ai primi dj giugno. Se tutto pocedera’ secondo quanto previsto si arriverà al contagio R0, che ancora e’ sopra l’uno, a meta’ maggio, per potere ripartire a ritmi quasi normali. I bari, i ristoranti saranno gli ultimi ad alzare le serrande, mentre per le Attività produttive si pensa già ad una ripresa subito dopo Pasqua. Il nuovo provvedimento entrerà in vigore da sabato e durerà fino al 18 aprile, data nella quale anche il governo dovrebbe avere idee più chiare sull’andamento del coronavirus.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA