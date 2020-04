Coronavirus, hacker e speculazione politica all'attacco. Conte, "non soffiare sul fuoco"

Incredibile, hacker e personaggi politici dediti alla speculazione quotidiana ancora in azione. Situazioni che mettono a rischio la tenuta del paese nella morsa del Coronavirus. Sotto attacco il sito dell'Inps, l'Istituto nazionale della previdenza sociale a cui occorre riferirsi per ottenere il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi dal decreto Cura Italia. Pirati Attacchi di pirati informatici denunciati dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ma anche dal premier, Giuseppe Conte, in occasione del confronto con i leader dell'opposizione a Palazzo Chigi. Anche sul fronte politico c'è chi cerca di esasperare la situazione, di soffiare sul fuoco per ottenere improbabili vantaggi elettoralistici, dato che nessun tipo di consultazione elettorale è al momento alle viste. Sul sito dell'Inps si sono riversate un numero impressionante di richieste di contatto, si parla anche di 300 al secondo. Un momento già di per sé estremamente difficile a cui si sono aggiunti i sabotaggi degli hacker, determinando il tilt del sito. Sensibili Per di più, secondo quanto hanno riferito alcuni utenti, si sarebbero registrati incroci di dati sensibili. Insomma, delinquenti informatici hanno ancora una volta tentato di danneggiare i cittadini, approfittando della situazione determinata dall'emergenza. Una vergogna per altri versi ripetutasi a Roma, con il vero e proprio attentato al laboratorio in fase di realizzazione all'ospedale San Camillo, destinato a potenziare i test sul coronavirus. Intenzionalmente Secondo l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sono state danneggiate intenzionalmente le "apparecchiature del laboratorio per test Covid-19. Un fatto gravissimo che ci indigna. È stata presentata denuncia ai carabinieri, i colpevoli dovranno essere puniti". Sulla vicenda dell'Inps, il presidente Tridico ha detto al Tg1: "Negli ultimi giorni abbiamo subito diversi attacchi hacker, che hanno creato diverse disfunzioni. Gli attacchi sono proseguiti nella giornata odierna, con disfunzioni ulteriori". L'operatività Internet verrà ripresa "con una modalità diversa: la mattina, dalle 8 alle 16 per patronati e consulenti e dalle 16 in poi anche ai cittadini". Di fronte ai post social di tipo sostanzialmente luddista da parte di alcuni esponenti di partiti politici, il presidente del Consiglio Conte ha invitato a "non alimentare disordine sociale e a non a soffiare sul malcontento delle persone". Servizi segreti Tridico ha poi precisato: "Stiamo erogando 10 miliardi per 11 milioni di persone. Nei confronti degli hacker abbiamo protezioni e scudi. Stiamo avendo contatti costanti con le autorità di sicurezza. Proseguiremo con gli accertamenti minuto per minuto". La vicenda è monitorata continuamente dalle forze di polizia, ma anche dai servizi segreti per impedire danni ulteriori, rispetto a quelli prodotti dalla pandemia, al sistema Italia.

(immagine di Richard Patterson)

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA