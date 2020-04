Governo naviga a vista accompagnando la situazione senza indicazioni sul futuro

Il governo sembra navigare a vista accompagnando più che guidando l’evolversi della pandemia. Dì giorno in

giorno si spostano previsioni sulla fine del lockdown di fronte ad un paese rimasto quasi ipnotizzato. Ma oltre al picco della malattia, anche in questo con date spostate di contino, c’e’ un altro picco del quale il governo dovrà prima o poi tenere conto. Quello del malessere strisciante dei cittadini, per via di quella realta’ surreale che stanno vivendo, e che a differenza del picco della malattia e’ destinato a crescere e non diminuire, trasformandosdi in rabbia. Da sempre foriera di brutti sviluppi. Il governo sembra avere quasi rinunciato alla sua sovranità in favore degli scienziati, che cambiano spesso valutazioni e prospettive. Compito della politica dovrebbe essere sempre quello di gestire le situazioni, specie quelle che più difficili e drammatiche, in prima fila, senza nulla demandare se non naturalmente come pura consulenza. Anche perche‘ dopo Pasquetta, nuova data per il blocco totale, ci sono i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Per ora senza alcuna indicazioni e dopo sopratttuto c’e’ l’estate, che dovrebbe essere tempo di vacanze. Manca un piano per la riapertura e per la ripresa, il problema oggi non e’ più solo lo “state a casa” ma quando e come si potrà nuovamente uscire anche se con un sensibile abbassamento del tenore di vita. Il compito di chi guida iL paese sarebbe anche quello di cominciare ad avanzare date più certe, non continuamente rinviabili, e soprattutto cominciare ad indicare le misure per un piano economico per la ripresa, che sia convincente sem a procedere con ordinanze a volte confuse, quasi solo a volere correre appresso al virus senza acchiapparlo.

