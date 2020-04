Coronavirus, governo si muove con responsabilità. Conte, ragioniamo su "fase 2" ma è presto

Il governo di fronte all'emergenza Covid-19 si muove in un quadro di responsabilità e di confronto con il Comitato tecnico-scientifico. Ha iniziato a ragionare sull'allentamento delle misure, la "fase 2", ma, ammette con sincerità il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa da Palazzo Chigi, "non posso dire che sarà il 14 aprile o in altra data. Se allentassimo le misure restrittive gli sforzi sarebbero vani. Oltre 13mila morti sono una ferita insanabile. Non siamo nella condizione di poter allentare". Effetti Smentite comunque le voci di un prolungamento dell'attuale fase di restrizioni fino al 3 maggio: "Non siamo nelle condizioni di dire che allenteremo subito le misure - sottolinea il premier -. Quando gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase 2. Si iniziano a vedere effetti positivi ma non siamo ancora in grado di iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa. Ora non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti. Dobbiamo programmare un ritorno alla normalità, che deve essere fatto con gradualità e deve consentire a tutti, in prospettiva, di tornare a lavorare in sicurezza". Quindi, dopo la "fase 2" di "allentamento graduale e di convivenza con il virus", soltanto la "fase 3" segnerà l'effettiva "uscita dell'emergenza, della ricostruzione, del rilancio". Dpcm Conte ha firmato in serata il nuovo Dpcm che proroga al 13 aprile le attuali misure di contenimento. Insomma, i cittadini devono mantenere le loro attività entro "il regime di vincoli predisposti" e la cosiddetta 'ora d'aria' per i bambini non può trasformarsi in una irresponsabile corsa al contagio, purtroppo "c'è una sparuta minoranza che non rispetta le regole". La comunità scientifica sta poi valutando la posizione di quanti "hanno superato la malattia", per "recuperarli alla piena operatività. Ma per ora non cambia nulla". Decisore Conte si assume la responsabilità delle scelte, a fronte di attacchi scomposti che giungono da parti politiche abituate soprattutto alla sventatezza da social: "Non ho mai detto che seguiamo alla lettera le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, ma che alla base delle nostre decisioni mettiamo i suggerimenti degli esperti. Stiamo affrontando un nemico invisibile, con cui non ci siamo mai confrontati, così come non si sono mai confrontati gli stessi scienziati. Il decisore politico" deve operare secondo "scienza e coscienza, mettendo in conto tutti gli interessi in gioco. Il criterio che deve guidarci sono i valori costituzionali, tra questi i diritti fondamentali dei cittadini e la priorità è la tutela della salute. Contemporaneamente cerchiamo di ottemperare alle necessità dell'economia".

