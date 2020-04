400 miliardi di prestiti alle imprese, garantisce lo Stato. "Poderosa potenza di fuoco" dice Conte

400 miliardi di prestiti alle imprese garantiti dallo stato fino al 90%. 200 miliardi - da restituire in sei anni - per le piccole e medie imprese, per le partite Iva e per i professionisti; altri 200 a sostegno delle imprese che esportano (attraverso la Sace). Un'iniezione di liquidità "che potrebbe movimentare fino a 750 miliardi" per contrastare l'emergenza economica indotta dal coronavirus. Un intervento "poderoso", una "potenza di fuoco senza precedenti": così il premier Giuseppe Conte ha definito il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri (nove ore di discussione) che va ad aggiungersi al decreto "Cura Italia" e sarà seguito da un altro decreto nel corso di questo mese, il decreto-Aprile. Il presidente del Consiglio ha illustrato il provvedimento in una conferenza stampa a palazzo Chigi accompagnato dai ministri Gualtieri (confermata la sospensione delle scadenze fiscali per aprile e maggio), Patuanelli e Azzolina (due opzioni sugli esami di terza media e di maturità). Il premier ha parlato anche della 'fase 2', cioè la tanto auspicata ripresa che dovrà essere preceduta dall'allentamento delle misure restrittive in vigore fino al 13 aprile. Nessuna anticipazione su come e quando questa fase potrebbe cominciare: "Non sarebbe serio fare previsioni di date - ha detto Conte - ma sicuramente la Pasqua la facciamo restando a casa". Poi, per la decisione, il governo si regolerà tenendo conto del parere del comitato tecnico-scientifico e della curva epidemiologica della pandemia. Nessuna conferma dunque di una proroga della stretta fino al 18 maggio ma anche nessuna smentita alle voci in questo senso. Men che meno è stata commentata l'ipotesi di un prolungamento del lockdown fino a giugno o luglio. Ma qualche piccolo indizio sui tempi che ci aspettano Conte lo ha dato: quando ha detto che per allentare la stretta - scontate Pasqua e Pasquetta in casa - bisognerà aspettare "ancora un pò" o quando si è detto certo che l'Italia e gli italiani, grazie alla prova che stanno dando, saranno protagonisti "presto" di una "nuova primavera". La ministra dell'Istruzione Azzolina ha parlato delle due opzioni previste per gli esami di maturità legate al futuro di questo anno scolastico: se si tornasse a scuola il 18 maggio l'anno scolastico potrebbe proseguire e concludersi e l'esame consisterebbe in una prova scritta d'italiano e in una seconda prova decisa dalla commissione; se invece il 18 maggio la scuola non riaprisse i battenti, l'esame di maturità consisterebbe solo una sola prova orale, in teleconferenza. Comunque tutti ammessi, sia agli esami di terza media sia alla maturità.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA