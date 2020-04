“Sorpresa“ a Pasqua? Difficile, Conte confermerà lockdown per 15 giorni, rinnovabile

Venerdì o sabato Conte annuncerà altri 15 giorni di blocco. Per allentare le restrizioni per tutti i cittadini se ne riparla a maggio. Forse a metà maggio, come aveva previsto nei giorni scorsi il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, scatenando un putiferio con tanto di smentite e ritrattazioni. Gli annunci a singhiozzo sono dettate dai timori del governo per la tenuta psicologico degli italiani. Che dall’inizio della pandemia sono sottoposti a continui aggiornamenti ed oppressi dalla burocrazia, senza avere nessuna certezza sulle date, ne’ quelle della fine del lockdown ne’ su quelle per potere avere i soldi degli aiuti promessi. Questo è quanto emerge dall’ultima riunione del governo con il comitato tecnico scientifico, Gli esperti sono stati chiari, il rallentamento del contagio e la tendenza alla sua discesa, confermata anche dai numeri forniti oggi, non deve portare ad allentamento delle misure. Anche se qualcuno nello stesso governo comincia a manifestare qualche dubbio: “Servono risposte, non possiamo continuare alla cieca”. Anche il commissario Domenico Arcuri aveva lanciato ieri il suo messaggio: “Attenti a illusioni ottiche, pericolosi miraggi, non siamo a pochi passi dall’uscita dall’emergenza, da un’ipotetica ora X che ci riporti ad una situazione come quella di prima, nessun libera tutti per ritornare alle vecchie abitudini”. Probabilmente dopo Pasqua cominceranno le prime concessioni come quelle della riapertura delle fabbriche e di parte delle attività produttive, negozi compresi. Sempre tenendo presente distanza sociale e mascherine. Quindi parlare di inizio della Fase 2 significa solo indicare piccoli sblocchi come richiesto dalle imprese, alle prese con una grave crisi, senza impattare con la stragrande maggioranza dei cittadini. Ora conti alla mano con il nuovo decreto si arrivera’ quasi alla fine di aprile superando quel 25 aprile tanto temuto per un esodo di manda in caso di riapertura. Rimane pero’ fuori la data altrettanto temuta del ponte del 1 maggio. Senza misure restrittive probabilmente si registrerebbe, dopo la lunga clausura, il record degli spostamenti verso il mare e non solo. Allora ecco quella che potrebbe essere la sorpresa di Pasqua, visto il trend in discesa dei nuovi contagiati, Conte potrebbe fare un decreto non per due sole settimane ma fino al 2 maggio. Mettendo così una data certa, superato lo scoglio del 1 maggio, alla fine del lockdown. Sempre che ovviamente lo sviluppo della pandemia confermasse la tendenza alla discesa con un R, percentuale di contagio dello zero, virgola qualcosa. Se invece si andrà avanti di due settimane alla volta, con il rinnova quasi inevitabile a fine aprile, si arriverebbe a metà maggio. Comunque vadano le cose, anche giugno e luglio saranno mesi delicati per la necessaria convivenza con il coronavirus. Le restrizioni rimaranno molte soprattutto per i luoghi pubblici, come bar, ristoranti e spiagge. E con la distanza di almeno un metro, meglio due, da rispettare.

