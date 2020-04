Manca “un’idea di futuro”, collante sociale a rischio tenuta

Quello che ancora manca e neppure si intravede e’ “un’idea di futuro”, una previsione su cosa accadra’, non dopo, come avviene secondo il copione di inseguimento degli eventi come visto finora. Non un semplice, prima o poi “torneremo a stare tutti insieme”, ma un piano preciso con un’idea di paese, prima che le spinte corporative e la rabbia sociale finiscano per prevalere. E questa idea di futuro la dovrebbe dare la politica, non gli scienziati, ai quali spetta il loro prezioso lavoro che deve rimanere alla base delle scelte. La politica e’ spaccata, mentre servirebbe unita’ nazionale in un paese mai così lacerato negli ultimi sett’anni. Anche oggi sul decreto per contrastare la pandemia il governo ha posto la fiducia e le opposizigni hanno ovviamente votato contro. Le colpe sono da attribuire un po’ a tutti i principali leader nessuno escluso. Anche se la responsabilità maggiore nel gestire la pandemia rimane nelle mani del governo e della sua maggioranza. Gli italiani nella stragrande maggioranza sta dimostrando un maggiore senso dello Stato rispetto ai loro politici, Mattarella escluso. Quello che si dice a Montecitorio e’ che Conte voglia continuare a singhiozzo con gli annunci di prolungamento delle restrizioni per non creare allarmismo nei cittadini, costretti ad una dura prova. Tutti, anche se per il loro bene, agli arresti domiciliare. Ma molti con problemi economici con gli aiuti promessi che tardano ad arrivare per via della burocrazia. Non sarebbe meglio invece anche psicologicamente dire subito chiaro e tondo, sempre rispettando l’andamento della malattia, quando potrebbe cominciare la fine del lockdown e presentare un piano preciso per la ripartenza sia sociale che economica. Un esempio concreto, il nuovo decreto di blocco completo, a parte eccezione per alcune industrie ed attività primarie verrà presentato da Conte domani o dopodomani, e dovrebbe avere valore per due settimane. Questo porterebbe a confermare le misure restrittive nella giornata del 25 aprile, per evitare un esodo generale, ma non per il temuto ponte del 1 maggio. Ora già prevedendo questo perché il governo non decide subito il lockdown fino al 2 maggio, per poi valutare se si saranno realizzate le condizioni, come potrebbe essere visto la tendenza alla stabilità dei numeri del coronavirus, l’inizio della tanto attesa Fase 2. Forse sarebbe anche il caso di cominciare ad anticipare tempi, modi e nuove misure di questa transizione che dovra’ necessariamente graduale, visto, che come dicono gli scienziati, per superare completamente l’emergenza occorreranno tempi lunghi, oltre l’estate. Sarebbe confortante anche spere come sarà, come funzioneranno i vari servizi necessari per il turismo. Quali chiusure e quali limitazioni saranno comunque necessarie. Quelle che più servono agli italiani ora sono certezze. Invece se il governo deciderà solo per le prossime due settimane, appare assai probabile un rinnovo a fine prime di lire due settimane, arrivando così a metà maggio, con le solite modalità senza dirlo. Il tutto ancora, forse, senza indicazioni per il futuro.

