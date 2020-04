Alla fine il governo ha preso la decisione più saggia, lockdown fino al 3 maggio, superando così il pericolo di esodo di massa verso il mare e non solo, per i pontili del 25 aprile e del primo maggio. Si evita così il prolungamento, come inizialmente previsto di solo due settimane, che avrebbe portato all’inevitbile rinnovo di altre due settimane per via della festa dei lavoratori, spostando l’inizio della Fase due a meta maggio. Conte ha parlato del 3 maggio nell’incontro con sindadati e Confindustria. Incontro nel corso del quale non ci sono state barricate ma solo qualche piccolo mugugno. Dopo Pasuqua verranno decidese solo alcune riaperture mirate ed a determinate condizioni sanitarie per qualche industria, per le cartolerie e le librerie. Altra indicazione importante e’ che pur in mancanza per ora di un piano completo per la una graduale ripartenza Conte ha deciso di istituire oltre all’attuale comitato tecnico- scientifico un altro comitato, quello teconomico-industriale per studiare nuove misure economiche. Ora arriva una data, il 3 maggio. Se ci saranno le condizioni sanitarie da quel giorno il libera tutti, sempre però con.misure graduali per convivere con il coronavirus in attesa della sua definitiva sconfitta, che probabilmente arrivera‘ solo dopo l’estate.





