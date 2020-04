Alcune domande in cerca di risposta nell'Italia ai tempi del Coronavirus

I ministri delle Finanze dell'Eurogruppo hanno partorito un soffertissimo accordo sugli strumenti di intervento europei per fronteggiare le crisi sanitaria ed economica prodotte dal Coronavirus. Un'intesa che dovrà essere approvata la prossima settimana dai capi si Stato e di governo al Consiglio europeo. Nel frattempo sorgono spontanee alcune domande, a cui è difficile trovare risposta nel mare magnum di pareri di politici interessati soltanto alla caccia dei voti e di economisti divisi nei classici schieramenti neoliberale e statalista. Aut aut Comunque bisogna avviare almeno una riflessione: come mai l'Italia è l'unica a porre ufficialmente con il suo premier l'aut aut tra Mes ed eurobond? Gli altri 18 paesi sono tutti in mano a governi egoisti o irresponsabili? Perché gli altri paesi dovrebbero farsi dare la linea da chi ha un debito pubblico al 135% del Pil, ha da anni il tasso di sviluppo più basso dell'Eurozona, ha il sistema giudiziario più farraginoso del Continente e la burocrazia più macchinosa e nell'emergenza Covid-19 ha avuto il maggior numero di contagi, di decessi e di medici morti? Nel suo piccolo la Grecia, che ha superato con orgoglio le imposizioni della troika, ha avuto soltanto 2 mila contagiati e una novantina di morti, pur avendo sul suo territorio delle vere e proprie bombe rappresentate dai campi profughi con decine di migliaia di persone, altro che i nostri Sprar... Die Welt Al di là delle rappresentazioni più o meno grottesche di Die Welt, per altro prefigurate proprio dal signor Grillo davanti al Parlamento europeo, c'è da chiedersi dove andranno a finire e come verranno utilizzati tutti i soldi che a gran voce vengono oggi richiesti? Gli esempi del ponte Morandi e del ponte di Aulla stanno lì a metterci in guardia. Se queste sono le infrastrutture per la ripresa... Ma più semplicemente, al di là di qualche decina di maschera da sub di Decathlon trasformate in respiratori, come mai nessuno dei tanti industrialotti ripartiti in deroga ha pensato di produrre le mascherine necessarie per proteggere prima il personale sanitario e poi i cittadini? Industrialotti Perché quegli stessi industrialotti, che alzano la voce e ci segnalano che nell'area tra Dresda e Lipsia si produce a pieno regime, non hanno dotato come in Germania gli operai di mascherine, guanti monouso, occhiali, messo in funzione i termoscanner e fatto rispettare in fabbrica le distanze di sicurezza? Nel settore agricolo sempre i tedeschi hanno avviato una campagna di reclutamento di braccianti stagionali dalla Romania, da noi invece vigono i veti imposti da Lega e Fratelli d'Italia. In Cina si è ricominciato a produrre, ma il personale - già confucianamente portato a una seria laboriosità, esemplificata dalla foto di una mensa di fabbrica apparsa qualche giorno fa sul Guardian - è di fatto praticamente militarizzato. Quale italico sindacato accetterebbe tali soluzioni? Carriolate In questa perenne confusione, per gli italiani pronti - a chiacchiere - a tutto, emergono con chiarezza soltanto due soluzioni: quella pauperistica del Movimento 5stelle, tutti a casa con il reddito universale non si sa pagato da chi (forse da Beppe Grillo con i suoi spettacolini?) e quella del signor Salvini, stampare moneta a tutto spiano per ridurci in poco tempo come l'Argentina o il Venezuela con il denaro carta straccia e le carriolate di soldi del monopoli per cercare di comprare un chilo di pane... Bisogna ammetterlo, non siamo messi bene.

