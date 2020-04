Caduti nella popola del Mes. Dopo Conte la Troika altro che Draghi

“Il pacchetto condiviso dall’Eurogruppo per rispondere alle conseguenze del coronavirus e’ per l’Italia una TRAPPOLA, la trappola del Mes. Implica un lento soffocamento dell‘economia e dell’universo del lavoro legato alla domanda interna. Va bloccato dal Parlamento e dal premier al vertice eUropeo”. Ancora: “Il senso politico delle misure di contorno, ricomprese nel testo largamente negoziato, e’ coprire la trappola e distrarre l'opinione pubblIca attraverso una campagna propagandistica insopportabile su trilioni di euro, inesistenti, e su una solidarietà fiscale, assente in quanto inibita dai Trattati Ue”. A dirlo e’ Sefno Fassina, esperto economico e rappresentante della sinistra più radicale, non Salvini con la Meloni che comunque hanno parlato di tradimento nei confronti degli italiani, perché in pratica si può arrivare ad una cessione di sovranit.

