Caduti nella trappola del Mes. Rischio Troika e nuove tasse

“Il pacchetto condiviso dall’Eurogruppo per rispondere alle conseguenze del coronavirus e’ per l’Italia una TRAPPOLA, la trappola del Mes. Implica un lento soffocamento dell‘economia e dell’universo del lavoro legato alla domanda interna. Va bloccato dal Parlamento e dal premier al Vertice europeo. Ancora: “Il senso politico delle misure di contorno, ricomprese nel testo largamente negoziato, e’ coprire la trappola e distrarre l'opinione pubblIca attraverso una campagna propagandistica insopportabile su trilioni di euro, inesistenti, e su una solidarietà fiscale, assente in quanto inibita dai Trattati Ue”. A dirlo e’ Stefano Fassina, esperto economico, già viceministro dell’Economia e rappresentante della sinistra più radicale, non Salvini o la Meloni che comunque hanno parlato di tradimento nei confronti degli italiani, perché in pratica si può arrivare ad una cessione di sovranita’. il problema, non sono più le parole di Fassina. il fatto è che la linea del governo italiano che voleva gli eurobond e’ stata fatta a pezzi ed e’ invece passata la linea di altri più esperti governi, in prima linea quello tedesco. Si’ al Mes con condizioni alleggerite solamente per le spese sanitarie e non per quelle determinantiu della ripresa economica. La Merkel dice di avere a cuore la sorte dell’Italia e lo avrebbe detto, nel corso di un telefonata, a Conte. Giustificando la sua rigidità nei confronti degli eurobond, che sarebbero la vera condivisione debitoria dell’emergenza, con l’azione della Bce, la Banca centrale europea, che da giorni sta acquistando titoli sopra la soglia del 30% per ogni emissione. Ma la Merkel si riferisce anche al Sure, ovvero i fondi per sostenere la disoccupazione ed al piano investimenti della Bei, la Banca europea per gli investimenti usata finora molto poco. Si tratta però di istituti tutti nelle mani degli stessi tedeschi. Peccato che il diavolo, come al solito sta nei dettagli, cioe‘ nel punto 16 dell’accordo siglato dall’Eurogruppo: “La linea del hcredito sarà disponibile fino alla fine del coronavirus. Successivamente gli Stati membri si impegneranno a rafforzare i fondamenti economici e finanziari, coerentemente con il quadro di coordinamento e monitoraggio economico e fiscale della Ue, inclusa la flessibilità applicata dalle istituzioni competenti”. In sostanza, terminata l’emergenza sanitaria, il Mes, a cui l’Italia potrebbe dovere ricorrere per fare fronte alla crisi, puo‘ decidere quali saranno le condizioni. E non sarà uno scherzo. Tradotto in politica vuol dire che l’Italia corre il serio rischio di venire commissariata dalla Ue con l’invio della Troika finanziaria con la relativa cessione di sovranita’. Altro che governo Draghi, uomo molto stimato a livello internazionale e certamente uno non facile da mettere sotto, come auspicato da molti per la fase della ricostruzione. il governo sta dimostrando troppa sudditanza verso un’Europa, che senza di noi si ridurrebbe ad essere un protettorato tedesco, con qualche voce in capitolo, solo della Francia. Una politica economica gestita dalla Ue vuole dire solo più tasse, devastanti per un paese in recessione,

comunque vengano ripartite. Del resto i tedeschi, che si sono resi tanto protagonisti della storia nello scorso secolo, pensano gli Italiani siono troppo ricchi perché gli italiani mediamente sono proprietari di case più di loro.





© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA