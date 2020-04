Conte conferma la 'stretta' fino al 3 maggio. E accusa Salvini e Meloni: "Menzogne sul Mes"

Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno detto e continuano a dire "menzogne" sul Mes: "Così non si danneggia il governo ma l'Italia che è impegnata in un negoziato Ue difficilissimo". Giuseppe Conte lascia per un momento il suo understatement e nella conferenza stampa a palazzo Chigi indetta per confermare la proroga del lockdown fino al 3 Maggio - per 'saltare' così i ponti del 25 aprile e della Festa del Lavoro - fa un'eccezione, dice, e declina nomi e i cognomi di chi, a suo giudizio, dice "falsità" sul meccanismo europeo di stabilità, il Mes appunto, che il governo continua a considerare "strumento inadeguato" per affrontare l'emergenza sanitaria ed economica dovuta al coronavirus che sta mettendo in ginocchio l'Europa. Menzogne e falsità: proprio i termini che Lega e Fratelli d'Italia stanno usando in queste ore per attaccare il governo, il premier Conte, e il ministro Gualtieri accusandoli di essere dei "mentitori seriali" proprio sul Mes cui il governo giallorosso avrebbe già detto sì nell'Eurogruppo di ieri cadendo nella "trappola" apparecchiata per noi da tedeschi e olandesi (anche se sarà il vertice Ue del 23 aprile a dire l'ultima parola). Questa versione dello stato dell'arte del negoziato sul Mes diffusa dal centrodestra (con Fi però più cauta nei commenti) ha fatto infuriare il premier che non si è soffermato tanto sulle tecnicalità del meccanismo "che non ci piace, noi siamo per gli Eurobond, ma che invece è sostenuto con modifiche da altri paesi, e quindi ne discutiamo", o sul problema delle "condizionalità" (con o senza condizioni? Con o senza il temuto ingresso sulla scena della Troika?) - ma ha ribadito come la strada maestra sostenuta dall'Italia per far fronte alla pandemia sia e resti lo strumento degli Eurobond, lasciando capire che la partita non sia affatto persa ma debba essere ancora combattuta ("Un buon primo tempo" aveva sintetizzato Gualtieri) e che lui farà del tutto per convincere i colleghi capi di stato e di governo dei 27 il prossimo 23 aprile che gli Eurobond sono meglio del Mes. Infine l'ultima stoccata al centrodestra: "Il Mes - ha detto il premier - esiste dal 2012, noi non abbiamo attivato o detto sì a niente perchè lo strumento esiste già. E era stato voluto e votato da un governo di centrodestra, dove c'era se non sbaglio anche la Meloni, non certo da me o da noi. Quindi...". Per quanto riguarda la fine della 'stretta' anti-virus prorogata fino al 3 maggio "senza allentamenti che ci esporrebbero al rischio di vanificare i sacrifici già fatti e di ricominciare da capo", Conte ha annunciato la creazione di una task force di esperti (psicologi, sociologi, economisti, ecc) che dovrà studiare e impostare la 'fase 2', quella della ripresa "che sarà per forza di cose graduale - intanto dopo Pasqua riaprono subito le librerie - dovendo gli italiani convivere con il coronavirus almeno fino alla scoperta di un vaccino". A capo di questa equipe di esperti che dovrà interagire con il comitato tecnico-scientifico già all'opera per consigliare il governo cui spettano le decisioni politiche finali, Conte ha annunciato di aver nominato Vittorio Colao, ex-ad di Vodafone. Sul dopo 3 maggio nessun accenno ad una data per allentare il divieto degli spostamenti delle persone o per far riprendere il lavoro alle aziende. La gradualità sarà la modalità cardine della ripresa.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA