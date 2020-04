“Strage anziani”, meno curati? Allo studio anche isolamento per over 70 dopo il 3 maggio

Si sa nelle grandi catastrofi e soprattutto nelle pandemie che hanno flagellato l’umanità’ nel corso dei secoli i più a rischio sono gli anziani e i più fragili. Così e‘ stato anche con il coronavirus. Dei morti l’80% ha più di 70 anni e i due terzi di questo dato riguarda gli ultraottantenni. Molti morti nelle case di riposo, tanto che e’ in corso un’indagine della magistratura. C’e’ pero’ qualcosa di detto o non detto di scritto o non scritto, che circola dall’inizio del Covid-19, e che in alcuni paesi come l’Iimghilterra sta per essere attuato, neppure fossimo ai tempi di Hitler. Normalità sarebbe che in caso di malattia si curassero prima i più deboli. L’ordine, da stabilire se pervenuto ai medici italiani, sarebbe invece esattamente l’opposto, cioe’ privilegiare per la terapia intensiva, dove i posti sono pochi e contati, i più giovani e quelli senza o con patologie leggere in modo da potere salvare più vite, come quantita‘ numerica. Vale a dire condannare a morte probabile migliaia di persone. Del resto anche gli indiani d’America ragionavano in questo modo. Quando un uomo non era più in grado di combattere e di cacciare veniva abbandonato con un po’ di viveri e di acqua al suo

destino. Ora sarebbe da accertare se effettivamente siano stati fatti circolare protocolli del genere, che furono anche anticipati da un quotidiano. Se a ciò si aggiunge che molte case di cura, a parte le loro omissioni da accertare, sono state usate come centro di smistamento per malati guariti, ma ancora da tenere in precauzionale isolamento, il quadro e’ completo. Una sorta di “strage degli innocenti”, che avrebbe potuto essere quantomeno contenuta rispetto all’inevitabile. Roba da Tribunale. dei diritti dell’uomo, anche perché ”sembra”oltretutto che gli anziani paghino le tasse e quindi la sanita’ come i più giovani. Adesso poi si aggiunge un altro problema per gli over 70. Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha lanciato la proposta di tenerli in isolamento fino alla fine dell'anno ed in Italia si stanno studiando scaglioni a partire dal 3 maggio comprendenti appunto gli over 70. Senza calcolare che ci sono settantenni, che hanno fatto sport o comunque si sono mantenuti attivi, alcuni anche lavorando, che sono molto più in forma di gente ben più giovane. Ed anche per i più anziani lo svago di una piccola passeggiata o solo prendere un po’ di sole e vedere la vita scorrere fuori dalle loro mura posssono essere più salutari di ogni medicina. Inoltre la loro “reclusione“ sarebbe comunque vanificata dall’inevitabile contatto familiare e non con persone più giovani. Di idiozie se ne sentono tante, sempre nella speranza che poi non vengano attuate nel caos generale di direttive ed ordinanza che variano da un posto ad un altro.

