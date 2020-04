Mare o no, più no che si’ con precauzioni, ma il virus vive anche tra le onde

E’ in corso un vivace dibattito sul mare no oppure si, con particolari preoccupazioni per quest’estate. Il coro di voci sia proveniente da scienziati che da esponenti del governo non e‘ unanime. Probabilmente tante divisioni sono naturali in quanto e’ ancora troppo presto per parlarne. I dati della pandemia lasciano aperti molti dubbi sull’immediato futuro, il picco del virus in Lombardia continua a non dare segnali di discesa, preoccupando per la ripresa delle attivita’. Tra l’altro la stagione estiva andrebbe preparata, fatti i lavori necessari negli stabilimenti, e nei cantieri nautici per poi varare le barche. C‘e’ anche chi si industria per trovare soluzioni, costruzioni in plexigass per separare tra loro gli ombrelloni od anche applicarle nei ristoranti per evitare contatti ravvicinati. Siccome in questo momento e’ di moda il fare, regione per regione a modo proprio senza quel centralismo decisionale, che come ci hanno suggerito i cinesi, sarebbe fondamentale, per battere il virus, il governatore ligure Totti se ne è uscito in un’intervista al Corriere sostenendo di interpretare il decreto del governo per la ripresa industriale anche come un via libera ai lavori per le spiagge e nei cantieri per le barche. Visto che gran parte della sua regione vive sul turismo. Tutti, o quai tutti, non sembrano però tenere conto di un dato fondamentale descritto da diversi scienziati. Il virus non muore a contatto con l’acuqa, ma anzi si sposta velocemente con il vento e sulle onde. Quindi ammesso di essere al sicuro per particolari protezioni e per la distanza rispettata in spiaggia, magari anche con l’uso di mascherine, si e’ assolutamente vulnerabili al momento del bagno. Non sarà un’estate come le altre, questo appare certo.





