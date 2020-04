Al minimo percentuale contagiati, la Lombardia chiede ripresa attività dal 4 maggio

Forse si comincia a intravedere un lumicino in fondo al tunnel. I dati quotidiani della Protezione Civile danno spazio all’ottimismo per l’inizio della fase 2. Il Coronavirus sembra segnare il passo, anche se la strada per il superamento completo dell’emergenza appare ancora lunga, ed andrà ben oltre il prossimo 3 maggio. I tamponi positivi sono al minimo. E in terapia intensiva ci sono 1000 persone in meno rispetto a due settimane fa. Anche se i morti sono ancora troppi, ben 578. Va comunque tenuto conto che chi è deceduto aveva contratto la malattia nelle scorse settimane. Il numero che fa ben sperare e’ il 6,1%, che altro non è che la percentuale tra ii positivi ed i tamponi fatti. Si tratta del minimo dall’inizio della pandemia. In questo quadro la Lombardia, che rimane la regione più colpita con zone dell’Italia vicine allo zero o addirittura a zero, chiede la riapertura seppur graduale delle attività, progettando un ritorno alla normalita’. Dal 4 maggio La Regione chiede al governo di dare il via libera alla ripresa nel rispetto delle quattro D. Distanza di un metro di sicurezza tra le persone; Dispositivi, ovvero obbligo di mascherina per tutti;Digitalizzazione, obbligo di Smart working, per le attività che lo possono prevedere; Diagnosi, dal 21 aprile inizieranno i test sierologici. Il tutto sarà accompagnato da un piano per riaprire uffici e negozi in orari scaglionati e per tutta la settimana in modo da evitare sovraffollamento dei mezzi pubblici.

