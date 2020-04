Il surfista Conte volteggia e rimanda sul Mes, si decide alla fine in Parlamento

Giuseppe Conte sta abilmente volteggiando sulle onde della sua stessa, lacerata, maggioranza, con evidente fastidio per la risacca provocata dalle opposizioni. Mentre ì giallo-Rossi si accapigliano sul Mes si’, Mes no, lui cerca di gestire le fibrillazioni per evitare incidenti al suo governo e lancia la sua proposta, dopo avere prima avvallato inevitabilmente la negoziazione del suo ministro del Tesoro che prevede un Mes con agevolazioni light per le spesa dovute all’emergenza sanitaria per poi in conferenza stampa pronunciare un secco no al Mes. In sintesi il premier dice, non ha senso valutare ora il Mes, alla fine vedremo se converrà all’Italia. E lo decideremo in Parlamento. Anche un appello al Pd ed M5S “Evitiamo ora dibattiti astrusi, concentriamoci sulla battaglia per gli eurobond”, battaglia che sa già persa in partenza per la contrarietà della Germania, il dominus dell’Europa. Per Conte solo alla fine sarà possibile valutare se la linea di credito pone condizioni e quali e solo allora “Potremo discutere se quel regolamento e‘ conforme al nostro interesse nazionale”. Poi la precisazione importante “Questa

discussione dovrà avvenire in modo pubblico e trasparente, dinanzi al Parlamento, al quale spettera l’ultima parola“. Così senza decidere ancora e rimandando il problema, Conte cerca di superare la grande onda del Consiglio europeo del prossimo 23 aprile senza rimanere travolto da uno tsunami che lo destabilizzi.

