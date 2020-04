Manca l’orizzonte, crisi serpeggia sull’emergenza. Malcontento nel Pd

Quel vecchio volpone di Pier Ferdinando Casini, va da qualche giorno ripetendo: “Sono tutte chiacchiere. Qualcuno dovrà avvertire Conte e gli altri che tra un mese, se vorranno uscire da casa, Draghi e’ la soluzione per loro. Non hanno ancora capito che cosa succederà tra un mese o due”. Se Conte dovesse rimanere al suo posto e fallire la ripresa sarebbe una rovina per tutti. E a quel punto sarebbe l’emergenza a imporre le scelte. Questo il Pd, che nonostante gli sconquassi subiti, rimane pure sempre un partito che nel suo Dna ha la vocazione maggioritaria o comunque di leader di una coalizione, lo sa ed avverte gli scricchioli di una maggioranza che non vede davanti a se’ un orizzonte preciso. Con l’andare day to day, che mal si addice alla situazione, con un premier che continua con il suo metodo di “rinvio e delega”. Qualcosa si e’ rotto e quella del Mes e’ soltanto una tregua apparente, frutto delle divisioni tra Pd e M5s, con questi ultimi che temono la manovra Colao, uomo del Pd, fatta apposta per disarcionare Conte. Al Nazareno comincia a circolare la parola “voto” per la ricostruzione. Quello proposto da premier sul Mes, che poi è attualmente il punto centrale, e’ solo Un tentativo di ennesimo rinvio, volteggiando anche al Parlamento europeo, in vista del giudizio finale del Parlamento. Un Pd spiega: “Conte prova a farla marcire finché ci riesce, ma il problema è che questo sta diventando un metodo e così marciamo tutti noi, di non decisione in non decisione”. Non c’è’ più sintonia tra gli alleati, sempre che ci sia mai stata e anche la sintonia del Pd con Conte si è, molto affievolita. Nel tutto i 5stelle iniziano ad essere sospettosi per via di varie manovre, tra le quali quello smarcarsi di Berlusconi da Salvini proprio sul Mes. quasi si stesse preparando il terreno per una maggioranza dopo il voto. Le decisioni dell’Europa possono funzionare da detonatore per un governo fragile, che sta attraversando con molti tentennamenti la peggiore crisi del dopo guerra. Più di qualcosa non sta funzionando, tra una conferenza stampa alla Chavez - così l’ha definita un giornale tedesco, e l’orgia di task force e comitati che rallenta ancora di più il processo decisionale. Il Pd non intende rimanere schiacciato sotto le macerie e trap le ipotesi c’e’ anche quella del ritorno al voto, naturalmente ad emergenza finita, ma prima della fase più delicata , quella della ricostruzione. Con una legge elettorale proporzionale e con la speranza di ottenere la maggioranza relativa, per essere loro a decidere gli alleati più adatti allo scopo. Quello che sembrano soffrire i dem e’ la stretta in una morsa tra un governo che non funziona come dovrebbe ed un Parlamento bloccato. Però per i dem Draghi sarebbe l’ultima opzione a cui vorrebbero ricorrere, perché è uomo assolutamente non controllabile per la sua statura internazionale. Anche lo stesso Mattarella, che visto il suo indice di popolarità, legittimamente probabilmente spera di ricalcare le orme di Napolitano ed essere confermato per un altro settennato, potrebbe vedere in Draghi un possibile avversario per il Quirinale, nel caso in cui riuscisse a portare in porto la molto difficile missione della ricostruzione. Ma per pensare ad un nuovo premier c’è’ tempo e Conte con il suo tira e molla ormai è diventato un osso duro.

