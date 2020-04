Coronavirus, ok Europarlamento a misure Ue. M5s si astiene, Lega vota contro eurobond

Dopo la Guardia di Finanza al Pirellone per la moria nelle residenze per anziani in Lombardia e i continui contorsionismi sul Covid-19 dell'ammazzasette del Papeete, nuova meschina figura dei sovranisti nostrani: con un incredibile 'giro della morte' i detrattori del MES hanno votato al Parlamento europeo contro gli eurobond. Roba da non credere, se non conoscessimo troppo bene l'ex ministro dell'Interno e la sua voglia di far credere agli italiani che il nero è bianco e il bianco è nero. Condivisione A Bruxelles Lega e Forza Italia hanno contribuito ad affossare una proposta dei Verdi europei sulla condivisione del debito tra i paesi Ue. A favore hanno votato gli eurodeputati di Pd e M5s, ma anche quelli di Fratelli d'Italia in dissenso da Salvini. Si tratta, ha detto il vicepresidente grillino del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, dell'"ennesimo tradimento ai danni dell'Italia da parte della Lega e di Forza Italia. Se avessero votato a favore, l'emendamento sarebbe stato approvato! Eccoli i signorotti ultranazionalisti e sovranisti: prima sventolano il tricolore in ogni selfie, poi quando il loro voto può salvare il paese si allineano all'Olanda. Complimenti! Almeno adesso tutti gli italiani potranno conoscere il loro vero volto". Coronabond Sulla stessa linea gli eurodeputati Pd: "La Lega ha votato contro la condivisione del debito con i Coronabond. Ha votato quindi contro l'Italia e i paesi europei più colpiti dalla crisi Coronavirus" e il parlamentare europeo dem, Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, sottolinea come "la Lega urli e sbraiti: 'Prima gli italiani' e poi, quando c'è da votare per l'Italia e le famiglie italiane volti loro le spalle". I due partiti principali che sostengono il governo Conte 2, tuttavia, si sono divisi nell'atteggiamento complessivo rispetto alla risoluzione dell'Europarlamento che sostiene le misure concepite dall'Ue per contrastare la pandemia ed evitare i contraccolpi sull'economia, compreso il ricorso al MES. Astensione I pentastellati hanno confermato la loro contrarietà al Meccanismo europeo di stabilità, pur dichiarando che in occasione del voto finale si asterranno: "Il testo presenta tante luci, ma anche troppe ombre. Ci saremmo aspettati un chiaro e forte riferimento ai Coronabond. Registriamo l'impegno a trovare strumenti nuovi per superare la crisi e ribadiamo la nostra contrarietà al MES". Voto favorevole invece da parte di Pd, Italia Viva e Forza Italia, contrari Lega e Fratelli d'Italia.

