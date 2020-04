Si dirada la nebbia sulla Fase 2. Ripartenza con cautela

Comincia a diradarsi la nebbia sulla Fase 2 che prenderà il via il 3 maggio. Non tutto e’ ancora deciso nella confusione che continua a circolare tra comitati vari e regioni, senza che ci sia una sola voce a parlare. Ma il tempo delle decisioni e’ vicino, non e’ più rinviabile una riapertura della maggior parte delle attività ed anche il “libera uscita” dei cittadini dopo le lunghe settimane di lochkdown. Cautela e prudenza sono le parole d’ordine per evitare paurose ricadute e peggio ancora un’ondata di ritorno, che renderebbe vani gli sforzi finora fatti. Perciò sarà necessario attenersi alle regole che gli esperti ed il governo forniranno, quando si entrera’ nel vivo della fase di convivenza con il coronavirus. Uno schema di quello che potrebbe accadere tra qualche giorno e‘ in fase di studio prima di approvare il piano definitivo. Un’idea della task forze guidata da Vittorio Colao, riguarderebbe la suddivisione del Paese in tre macroaree, Nord Centro e Sud con le isole, sulla base della diffusione del virus, modulando l’allenamento delle restrizioni in base alla curva seguita dalla pandemia.

. Il problema maggiore è rappresentato dagli assembramenti, a partire dai trasporti. Si potrebbe procedere con un mix di scaglionamento degli orari in base ai turni di lavoro. Già nella prossima settimana dovrebbero ripartire alcune imprese, auto, moda, edilizia, tessile, cave e miniere. Sempre con il rigoroso rispetto delle ormai note regole igieniche e di distanza, mascherine comprese. Anche i bar e i ristoranti potrebbe riprendere ma dopo il 3 maggio. Qui saranno adottate misure particolarmente severe, sia per il numero dei frequentatori ammessi a turno, sia per le protezioni ritenute necessarie. Per le palestre i tempi sembrano più lunghi ad eccezioni di allenamenti personalizzati. Sara’ pero’ riamesso lo sport all’aperto, con il permesso ai calciatori di tornare ad allenarsi in vista di una possibile ripresa del campionato, includendo lo jogging purché in solitario. Niente da fare e forse per tutta l’estate per le discoteche. Sugli stabilimenti balneari si sta ancora discutendo sulle modalità per una riapertura. C’è’ comunque da tenere presente anche un altro pericolo, il virus non muore a contatto con il mare, anzi rischia di spostarsi più rapidamente per vento ed onde. Infine ci sono i problemi dei più giovani e degli anziani, over 70. Per i primi saranno vietati i luoghi di affollamento come la famosa movida, mentre per gli anziani potrebbe essere prolungato il lochkdown. Ma solo per quelli con patologie di vario tipo, per gli ultrasettanteni sani non dovrebbero esserci, anche perché non necessario, limitazioni rispetto al resto della popolazione.

