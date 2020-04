Conte gioca d’anticipo. Scaccia fantasma Draghi ed apre a Berlusconi

La crisi continua a serpeggiare sull’emergenza ma soprattutto sul dopo, la ricostruzione. E questo preoccupa il Quirinale, che si troverebbe in difficoltà nel cercare possibili soluzioni, anche se l’unica via d’uscita potrebbe essere quella di un governo tecnico, con la più ampia maggioranza possibile in Parlamento, per arrivare ad un governo d’unità nazionale o quasi. Naturalmente il più preoccupato di tutti e’ Conte, che decide di venire allo scoperto e dire la sua per spazzare il campo da quelle che ritiene congiure in corso. Così pensa di rilasciare un‘importante intervista proprio al Giornale, l’house organ di Silvio Berlusconi, improvvisamente molto appetito sia dal Pd che dallo stesso premier, dopo la sua presa di distanza da Salvini sia sull’emergenza che sull’Europa, con una impensata apertura perfino al Mes, quello visto come un cappio al collo da Salvini e dal M5S. E Dio sol sa quanto Conte abbia bisogno di un consenso allargato in vista della partita in corso con la Ue per gli aiuti, sia per la Fase 2, che si presenta tutt’altro che semplice. “Ricostruzione spetta alla politica, non a governi tecnici o di unità nazionale. Tra le opposizioni c’è anche chi è costruttivo”, le sue parole che valgono da sole tutto un programma. Tradotto, nessuna si faccia facili illusioni, la ricostruzione la gestirò io con la mia attuale maggioranza, magari allargandola. Ma i 5stelle saranno altrettanto soddisfatti del soccorso azzurro che pur qualche costo politico avrà?. Già, arrabbiati per il parapiglia sulle nomine, i pentastellati potrebbero iniziare a creare problemi al premier. “Il compito della ricostruzione deve spettare alla politica, che deve assumersi la responsabilita‘, non può essere affidata a governo tecnico”. Ed e’ proprio questo il nodo cruciale dell’attuale maggioranza, perché se le cose dovessero andare male sotto le macerie finirebbe non solo Conte ma anche il Pd, divenuto agli occhi di tutti il perno dell'attuale governo. Pd che magari pensa di potere condurre le cose in modo migliore, che non con quella alleanza che non ha mai digerito fino in fondo. Ancora Conte che vuole, come prima cosa, scacciare il fantasma di Mario Draghi: “Draghi e’ persona di grande autorevolezza e di elevata professionalità, non e’ persona che si faccia tirare per la giacchetta”. Questo è talmente vero che Draghi non si farà mai tirare per la giacchetta da nessuno, neppure da chi lo vuole tagliare fuori dai giochi politici, che potrebbero vederlo a palazzo Chigi. Di Berlusconi Conte dice di “appprezzare l’atteggiamento costruttivo e responsabile, tanto per l’emergenza del coronavirus quanto nei rapporti con l’Europa”. Parole di miele per lo stesso Giornale ed il suo direttore Sallusti che sta dimostrando “di sapere distinguere quello che e’ un atteggiamento legittimamente critico da quello che invece è un approccio aprioristicamente prevenuto nei confronti delle misure del governo”.

