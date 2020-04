Conte day: piano nazionale per fase 2 in settimana, Dl da 50 mld. Mes? Deciderà Parlamento

Oggi è stato il Conte day. Prima in un lungo post su Facebook ha anticipato che il piano per la Fase 2 che sarà nazionale, pur tenendo conto delle peculiarità regionali, verrà reso noto entro questa settimana. Dando quindi una settimana di tempo agli italiani per prepararsi prima della fine del lockdow. Poi in Senato ha affrontato il fronte europeo ed ha confermato un decreto legge entro aprile che stanzierà “non meno di 50 miliardi”, ma di scostamento. La app immuni sarà volontaria. Conte ha anche definito “inaccettabile“ il vecchio Mes, non la nuova versione a condizioni agevolate, mirata ai costi sanitari. Anche su questa però l’ultima parola spettera‘ al Parlamento. Sempre sul Mes ha spiegato “Non porremmo il veto, ma a noi serve altro”. Non porremmo il veto perché ci sono paesi che hanno dimostrato interesse., come la Spagna che dice di essere interessata purché non abbia condizionalita’. Quanto alla tanto dibattuta idea dell’app immuni per via della privacy, afferma”L’applicazione sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subisca limitazioni o pregiudizi”. In mattinata il Commissario Arcuri aveva invece detto che in alternativa all’app immuni non ci sono alternative se non un prolungamento del lockdow. ”Stiamo elaborando un piano di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio”, le sue parole. “Vogliamo che la soglia del contagio di riferimento sia commisurata alla ricettività delle strutture ospedaliere delle aree di riferimento”. In mattinata su Facebook aveva spiegato come “riaprire ora tutto sarebbe irresponsabile” aggiungendo che bisognera‘ “tenere conto delle peculiarità territoriali”. Ancora: “Non possiamo permetterci di tralasciare alcun particolare, percne’ “l’allenamento porta con se’ il rischio concreto di un deciso innalzamento della curva dei contagi”. Quello che si deve assolutamente evitare per il premier e’ il rischio di sovraffollamento, e quindi precauzioni speciali per i luoghi che lo possano favorire. Sembra tanto l‘indice puntato verso ristoranti, bar e spiagge. Non una parola di Conte sulla prossima estate e sul turismo in generale. Insomma se è da quando e con quali misure si potrà andare al mare. Quello che Conte ha voluto evidenziare, anche in risposta alle molte critiche ricevute per via dei comitati vari, che stanno studiano le formule per un ritorno alla quasi normalita’, e’ l’assoluto primato della politica sulle decisioni, alla quale spetta anche la responsabilità unica delle scelte operate. “Assumeremo le decisioni - le sue parole - che spettano alla poligica, con la P maiuscola, come abbiamo sempre fatto con coraggio, determinazione, lucidità “.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA