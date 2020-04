Conte, fino al vaccino restano mascherine e distanza

Dal 4 maggio un'apertura, una ripartenza ci sarà: parziale, graduale e prudenziale, e anche omogenea su tutto il territorio nazionale, ma mascherine e distanza (forse aumentata fino a 1,5 metri) sono precauzioni che dovranno essere mantenute "fino a che non si troverà un vaccino" contro il Covid-19. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell'informativa alle Camere sull'emergenza coronavirus, sulle modalità della Fase 2 e sul prossimo Consiglio europeo che giovedì si occuperà della spinosa questione del Mes: Il meccanismo europeo di stabilità o fondo salva-stati è osteggiato da Lega e Fdi (ma non da Fi) e invocato invece dalla maggioranza che sostiene il governo ma con la fragorosa eccezione dei Cinquestelle ancora attestati (ma fino a quando?) su un 'no' abbastanza netto. Spaccature sui due fronti dunque, con Conte nel mezzo: il premier non ama il Mes ("Strumento non idoneo, meglio gli eurobond") ma non anticipa nessuna decisione: "Trattativa delicata e difficile - ha detto al Senato e alla Camera - ma la decisione finale spetterà al Parlamento". Pd, Leu, Italia Viva, e dall'altro versante, Forza Italia anche oggi hanno sostenuto che "ad un Mes senza condizioni e senza Troika che consenta all'Italia di usufruire di 36-37 miliardi per le spese dettate dall'emergenza sanitaria non si può dire di no". Lega e Fdi, come si prevedeva,hanno attaccato il premier gridandogli "Vergogna!" (quando ha detto che era aperto al dialogo con le opposizioni...): Salvini ha parlato di un'informativa fuori dalla legge perchè non conclusa con un voto e il senatore del Carroccio Bagnai ha concluso il suo intervento a palazzo Madama invitando il premier alle dimissioni. Nel suo intervento Conte ha anche anticipato che il decreto emergenziale di aprile stanzierà altri 50 miliardi che, sommati ai 25 del decreto 'Cura Italia' di marzo, portano gli stanziamenti anti-coronavirus ad una cifra pari a "non meno di 75 miliardi". Sul piano sanitario arrivano notizie positive dalla Protezione civile sugli sviluppi della pandemia: mai così tanti guariti (2.723), in diminuzione (-102) i pazienti in terapia intensiva (in totale 2.471) e anche meno malati (-628); sempre alto però il numero delle vittime (534). Pessime invece quelle sui riflessi della pandemia sull'economia e sui mercati: secondo l'Ufficio parlamentare di Bilancio della Camera (Upb) nel primo semestre il Pil italiano subirà un tracollo di quindici punti, un record negativo mai registrato nella storia della Repubblica; lo spread ha toccato quota 266 e Piazza Affari è andata giù del 3,5%, male come tutte le altre piazze europee.

