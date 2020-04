App Immuni spiegata semplicemente con la parabola del gondoliere

Se ne parla tanto, ma non tutti hanno ancora capito come funzioni la tanto discussa, per via della privacy, ma che sarebbe tanto utile se usata da almeno il 60% degli italiani, App detta ”Immuni”. Ebbene con una semplice parabola l‘ha ben spiegata il governatore Veneto, Luca Zaia. Le sue parole riportate da Corriere: “L’applicazione e’ uno strumento digitale che permette a livello nazionale di tracciare i contatti. Faccio un esempio: due viaggiatori, uno veneto e l’altro siciliano, si incrociano per caso, si trovano a distanza inferiore di due metri, e iniziano a parlare per più di quindici minuti, perché il Veneto ha una maglietta da gondoliere. A quel punto i due telefonini ( e questo è’ determinate) che avevano l’applicazione scaricata, registrano il contatto. Poi uno dei due risulta positivo e viene ricoverato. I medici allora chiamano l’altra persona, e gli consigliano di fare subito il tampone”. Semplice, no? E se lo facessero tutti o quasi, sarebbe uno dei modi più efficaci per combattere il virus. una tracciabilita’ peraltro riservatissima vale forse più della salute?.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA