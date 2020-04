Come dopo una guerra, dal Covid-19 nasce un nuovo ordine mondiale

Come dopo tutte le guerre, anche quella contro la pandemia, nasce un nuovo ordine mondiale, che vedrà la fine della globalizzazione e la ripresa delle identità nazionali. Lo tsunami imprevisto, che sta travolgendo il mondo ed il suo modo di essere, cambiando modi ed abitudini di vita, con l’inedito lockdown, la perdita di posti di lavoro e lo stravolgimento di antiche consuetudini, oltre a fare decina di migliaia di morti, sta ridisegnando l’economia dell’intero continente. Tutto e‘ partito dalla città cinese di Wuhan. Pechino sostiene per cause naturali da un pipistrello. Ma può un pipistrello cambiare i confini del mondo? Trump e alcuni scienziati, perfino un premio nobel, come Luc Montagneir sostengono che il corononavirus sia stato creato nel famoso laboratorio di Wuhan, dove guarda caso si studiano propio i vari tipi di virus. Il mondo scientifico in generale appoggia la tesi cinese della diffusione naturale della pandemia. Le strategie politiche e le crisi economiche generate dalla quarantena forzata hanno messo in luce debolezze già esistenti in molti Stati e la tendenza a operare per prima cosa per se’. Chi ne ha più guadagnato e, probabilmente ancora di più ne guadagnerà in un prossimo futuro, guarda caso, e’ proprio la Cina. Come nei romanzi di Agata Christie, dove il colpevole aveva sempre un alibi, magari facendosi prima apparire colpevole. La Cina sta via via estendendo la propria sfera d’influenza soprattutto sulle macerie dell’Europa, dove stanno venendo a galla limiti evidenti nell’affrontare di comune accordo l’emergenza. Ma allora che Unione e’? Con a Stati Uniti costretti ad isolarsi e la Russia di Putin a giocare sulla difensiva per maniere intatto il suo potere. A sollevare il tema del nuovo assetto mondiale e’ stato l’autorevole Le Monde. Secondo il quotidiano francese “Il virus ha seriamente attaccato le fondamenta, già piena di crepe, dell’ordine internazionale lasciatoci in eredità dal XX secolo”. La pandemia ha assestato un durissimo colpo agli Stati Uniti, in quanto super potenza, rivelandone anche la vulnerabilita’ del modello sociale e politico, con 22 mi

milioni di disoccupati senza protezioni, molti dei quali senza assicurazione sanitaria, senza la quale negli USA e’ quasi impossibile curarsi per via dei costi altissimi. Pechino, nonostante il virus sia da li’ comunque partito, si sta imponendo nel mondo ed in Europa come il paese che e’ riuscito a sconfiggere il “Demone”, come lo ha chiamato lo stesso Xi Jinping. La Cina infatti è riuscita, complice i suoi silenzi sull’emergenza( questi unimamente riconosciuti) a ritagliarsi un vantaggio tattico nei confronti del mondo. Comunque secondo l’analisi di Le Monde, Trump, con la sua linea portata avanti, non verrà abbattuto, come invece vorrebbero i suoi avversari, i democratici. Trump infatti ha alzato la bandiera dell'America first, con una pioggia di soldi erogati con il piano “Helicopter money”. Chi ne esce, sempre secondo il quotidiano francese, con le ossa rotte su tutti i fronti e’ quello che ormai resta dell’Unione europea. Ancora una volta gli Stati che la compongono hanno mostrato il propio egoismo, dapprima abbandonando l’Italia al proprio destino di “malato d’Europa, poi non riuscendo a trovare una quadra sulle misure economiche da immettere per sostenere un sistema al collasso. In conclusione il virus sembra avere scardinato quello che restava della globalizzazione.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA