Cifre impietose, per la crisi. Cosa succederà agli italiani?

Il virus si e’ abbattuto come uno tsunami su un‘economia italiana già in crisi. Ora questa crisi sta diventando drammatica. L’importante per il nostro paese e‘ evitare il default. i numeri del prossimo Def sono impietosi, Pil -8%, deficit +10,4%, debito al 155%. Sono i dati fissati dal Tesoro dopo una lunga riunione notturna da sottoporre prima alla maggioranza e poi al Consiglio dei ministri. Per il decreto di aprile 55 miliardi di soldi freschi, 10 vanno alle imprese. Stop anche alle clausole sull’IVA, con un aggravio per lo Stato di altri 20 miliardi circa. Ora sono in corso le tratative con l’Europa, dalla quale potrebbero arrivare degli aiuti, bisognerà vedere a quale costo. Una cosa e’ certa: l’Italia ne esce estremamente indebolita ed a rischio ci sono anche i risparmi dei cittadini, oltre che la sua sovranità. Il problema principale e’ che la Cina, che già detiene parte del nostro debito pubblico, possa intervenire massicciamente se non ci sarà un valido scudo europeo. Con l’inflazione in agguato, perché è inevitabile che a fronte di una crescita della moneta crescano anche i prezzi. Con un grave svantaggio per i pensionati. Chi possiede dei titoli, soprattutto quelli più forti, non dovrà avere fretta, perché le oscillazioni della borsa saranno all’ordine del giorno. Ed in questi casi gli unici a trarne profitto sono molti degli speculatori dell’alta finanza. Anche se crisi di questo genere possono produrre terremoti completi. In più ci sarà un aumento della disoccupazione: se ad esempio un ristorante lavorerà con la meta’ dei tavoli, dovra’ regolarsi di conseguenza. Influenze ci saranno anche sul mercato delle case, non si sa ancora bene in che senso. Anche se e’ vero che in momenti di crisi il mattone resta una possibilità di investimento. Ma le strutture a rischio saranno molte, a partire da tutte quelle collegate con il turismo. Certo non sarà un’estate normale non solo per chi vuole fare una vacanza ma anche per gli operatori, a vari livelli, del settore. E’ un momento cruciale nella storia del nostro paese, e bisognerà capire come e in che modo se ne potrà uscire. E qui entra in campo la politica, che dovrà dimostrare unita‘ di intenti se vorrà riuscire nella difficile impresa della ricostruzione.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA