Coronavirus, ok Ue a Recovery Fund. Conte "grandi progressi", ma dettagli da definire

L'Europa dice sì al "Recovery Fund" per la ripresa dalla crisi Coronavirus. "Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa", assicura il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine della riunione in videoconferenza del Consiglio Europeo. "I 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando per questa via il mercato unico". Proposta Ora sarà la Commissione a lavorare per presentare già il prossimo 6 maggio la proposta che, spiega Conte, "dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico". Secondo la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ci "dovrà essere un giusto equilibrio tra prestiti agli Stati e sovvenzioni" a fondo perduto. C'é ancora distanza tra i paesi del Nord contrari alla mutualità dei debiti statali e i paesi del Sud, guidati dall'Italia, contrari a nuovi pesi su debiti già elevati. Collaborazione "Abbiamo parlato in modo aperto e in spirito di collaborazione - ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel -, non su tutto abbiamo la stessa opinione, ma tutti hanno concordato che serva un piano congiunturale. Voglio dire in modo molto chiaro che una risposta comune del genere è anche nell'interesse tedesco. La Germania sta bene solo se l'Europa sta bene". Per il presidente francese, Emmanuel Macron, i "piani di rilancio dopo questa crisi dovranno essere finanziati e dovranno essere massicci. Bisogna decidere il più presto possibile le risposte più forti possibili". Bilancio La Commissione, ha precisato il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, valutera "la grandezza" del Fondo, "come verrà finanziato e come sarà collegato al bilancio Ue, che dovrà essere modificato". Per il Recovery Fund, ha sottolineato von der Leyen "non parliamo di miliardi, parliamo di mille miliardi" e Conte si era sbilanciato a parlare di una dotazione di 1.500 miliardi. "Il Consiglio Ue - commenta il commissario europeo, Paolo Gentiloni - trova un accordo di principio per un sostegno comune alle economie europee. Non si affronta questa crisi senza solidarietà. Ora tocca alla Commissione proporre il più importante degli strumenti comuni, il Recovery Fund". Match Dalla maggioranza di governo in Italia il segretario Pd, Nicola Zingaretti, rileva: "I governi Ue hanno compreso l'importanza della proposta del governo Conte per un RecoveryFund a sostegno di famiglie e imprese. Ora sta alla nostra forza, al nostro impegno realizzare la rinascita e ricostruire la fiducia". Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel ringraziare Conte dice: "Il match è ancora in corso, ma possiamo dire di aver raggiunto un primo risultato: il Recovery Fund. Ora lavoriamo sui tempi, affinché i fondi siano disponibili da subito".

(foto da audiovisual.ec.europa.eu)

