Fase 2: mascherine calmierate a 50 cent, funerali sì ma per massimo 15 parenti

Dal 4 maggio parte la Fase 2, quella della 'convivenza' con il coronavirus in attesa di una terapia efficace o di un vaccino. Una fase che imporrà comunque il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine e limitazioni agli spostamenti fisici dei cittadini che però - novità - potranno visitare i parenti all'interno di una regione ("ma niente party"). Per gli spostamenti, a parte questa novità, non cambia molto: si dovrà comunque portar dietro l'autocertificazione e muoversi sempre e solo per motivi di lavoro, di salute o di necessità . Il piano per la 'fase2' è stato illustrato dal premier Giuseppe Conte che ha precisato, in una conferenza stampa online da palazzo Chigi, come il 4 maggio non sia affatto da intendersi come un 'libera tutti'. E' una ripartenza - ha spiegato il premier - ma il rischio che il contagio si diffonda è reale e se la curva epidemiologica torna a crescere "tutto può andare fuori controllo". Conte ha elencato le novità del piano a partire dal prezzo calmierato per le mascherine che non sarà superiore a 0,50 euro e dal sì ai funerali ma solo all'aperto e purchè non vi partecipino più di 15 congiunti. Ancora no, invece, alle messe. Sì ai rientri nelle proprie case per chi era rimasto bloccato fuori dal primo lockdown, sì alla riapertura dei parchi e dei giardini pubblici, sì pure all'attività motoria non più soltanto nelle vicinanze della propria abitazione, sì alla ristorazione con asporto. Sul piano economico poi una fase 2 scadenzata in tappe per rimettere in moto il paese: dal 4 maggio ripartono il settore manufatturiero, le costruzioni e il commercio all'ingrosso (e si tratta di milioni di lavoratori). Consentiti gli allenamenti individuali degli sportivi. Dal 18 maggio riaprono i negozi al dettaglio, mostre. musei, biblioteche e saranno consentiti gli allenamenti degli sportivi professionisti in gruppo (propedeutici alla ripresa del campionato di calcio?). Dal 1 giugno riapriranno bar e ristoranti, parrucchieri, barbieri e centri estetici. Tutto, sempre, mantenendo il distanziamento previsto e con la mascherina. Lo slogan che ha accompagnato l'illustrazione della fase 2 infatti e non a caso è "Se ami l'Italia mantieni le distanze".

