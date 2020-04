Fase 2, con freno a mano tirato e molti dubbi, si’ a incontri con fidanzati

La Fase 2, forse sarebbe meglio chiamarla uno e mezzo, parte con il freno a mano tirato e con molti dubbi. Questo anche per la difficile mediazione tra i vari tecnici, che prospettavano le diverse, spesso contrastanti esigenze. Come ha spiegato, lo stesso Conte si e’ assunto in prima persona la responsabilità finale della scelta politica. Ne e‘ venuto un quadro abbastanzo chiaro sulla ripresa scaglionata dell’attivazione dei diversi tipi di imprese e si e’ cercato di risolvere, cercando di regolarlo per orari e numeri dei passeggeri, quello che forse rimane la nota più delicata per un piano di lotta al virus, quello dei trasporti. Ma per tutti quelli che non devono recarsi ad un lavoro produttivo rimane in pratica il lockdown, con l’eccezione della visita ai congiunti, purché nella stessa regione. Per spostarsi da una regione all’altra permangono le vecchie regole, cioè lavoro, salute e stato di necessita’. Anche le scadenze previste rimangono sub indice. Perché e’ vero che si sono stabilite delle date, dal 1 giugno per bar, ristoranti e parrucchieri, ma sempre se l’andamento della pandemia lo consentirà. La speranza e’ che venga stabilito con chiarezza ed in modo dettagliato la nuova autocertificazione per gli spostamenti. Lavoro e salute, sono chiari. Ma lo ”stato di necessità“ cosa vuole dire?. Troppo affidato, anche in questa prima fase, al buon senso senso degli agenti. Fare la spesa od andare in farmacia, e’ confermato i casi più’ comuni. Ma con gli automobilisti fermati perché andavano a comprare i giornali o i sigari, con edicole e tabaccai aperti, le forze dell’ordine non sapeVano cosa fare. Una sorta di border line, affidata all’interpretazione, che voleva dire multa o meno a secondo del pensiero del poliziotto di turno. Ed ora, con qualche apertura in più. cosa succede? Si potrà andare in banca, dal commercialista o dall'avvocato? Da un’accurata lettura del decreto, sembra che per i comuni cittadini poco sia cambiato. Ancora lockdown con la possibilità in più di andare a trovare i parenti. Anche qui non era stato ben precisato il punto, e è così palazzo Chigi e’ intervenuto per sciogliere il rebus congiunti, via libera ai fidanzati ed a ogni affetto stabile. E’ stato risolto anche un altro dubbio, non si può andare nelle seconde case anche se situate nella stessa regione. Allora dovrebbe spiegare come ci può muovere all’interno della regione, oltre che andare a trovare i propri cari. Se si abita in un comune vicino ad una grande città, si può andarci a fare la spesa o si deve continuare ad andare nel posto più vicino, e quindi in pratica a non spostarsi mai dal comune di residenza?.

