La politica ai tempi del virus, il Picconatore “Conte calpesta la Costituzione”

La pugnalata arriva da Matteo, ma quello del Pd non quello che magari ti aspettavi di più, il leghista, “Il governo sta calpestando la Costituzione”. Sono affermazione pesanti come un macigno che segnano un punto di rottura proprio nel momento in cui Conte e’ in difficoltà sulla Fase 2. Si preparano o si cerca di preparare nuovi assetti per la fine del lockdown, quando dovrà cominciare la partita decisiva della ricostruzione. Certo la politica e’ spietata e molto cinica, come insegna Niccolo’ Machiavelli, ed anche di fronte ad un improvviso cigno nero, non esita a servirsene o per rafforzare la propria leadership o al contrario per abbatterla. E’ uno schema che si ripete, con le opposizione contro ogni decisione del governo impegnato a spulciare ogni criticità là dove regionalmente sono loro all’opposizione (e sarebbe così anche a parti invertite) e con la maggioranza che prova politicamente a sfruttare l’occasione per rinforzarsi. Ma questo è un caso diverso, le parole che suonano come una sfiducia sono di uno dei leader della maggioranza. In tempi normali sarebbero certo bastate per una verifica di maggioranza da parte dello stesso premier o per un intervento del Capo dello Stato per chiedere a Conte quale sia lo stato di coesione della maggioranza che appare non esserci più. Anche se magari tra qualche giorno Renzi potrebbe anche votare la fiducia a questo governo. Ma come farà? Potrebbe giustificarlo solo con l’emergenza in corso, per rimandare tutto al subito dopo. Il leader di Italia Viva, sembra pensare, e lo manda anche a dire con chiare lettere, che finito il lockdown finisce anche la ragione di esistere del governo instillando il dubbio che quel lockdown Conte lo abbia pensato piu che come uno stato di estrema necessita’, come una strategia, un permanente stato di necessità con le gente chiusa in casa ad aspettare buone notizie che tardano ad arrivare. Ma il tema posto da Renzi non e’ da sottovalutare e la sua opinione e’ stata condivisa da autorevoli giuristi a partire da Sabino Cassese e Gianmaria Flick, sulle violazioni costituzionali di una prassi fondata sui Dpcm (che essendo delle ordinanze di palazzo Chigi pur se inserite come possibilità di attuarle in un decreto legge), non devono passare per il Parlamento. Il quesito di fondo è forte cosi come i dubbi costituzionali su atti border line, per cui si stabilisce che la salute, anche se collettiva, e’ più importante della libertà individuale. Come stanno oggi le cose spetta ad un agente o ad un carabiniere (spesso senza conoscere bene ne’ avere letto personalmente il documento della presidenza del Consiglio, che lascia comunque aperte alla soggettività molte valutazioni se dare o non dare una sanzione) stabilire se un cittadino va dalla fidanzata, dall‘amante o a trovare i nonni. O ancora, valutare se ci sia un assembramento in casa. Tutte deroghe all’applicazione della Costituzione, che forse avrebbero effettivamente ben meritato l’attenzione del Parlamento, che avrebbe dovuto esaminare e votare le discusse decisioni. Il paese continua ad essere agli “arresti domiciliari”, con decisione del governo prese, secondo i suoi avversari, come con una dittatura. Perché le strade potevano anche essere altre, per esempio come proposto da alcuni scienziati, aprire tutto o quasi dove si può per il basso od inesistente contagio e mantenere il lockdown la’ dove il famoso indice R0 rimane ancora alto, sopra o vicino all’1. Conte parte in vantaggio, perché e’ lui ad avere il pallino in mano e se sara‘ abile potrebbe condurre lui una crisi ad emergenza finita. Tanto e’ chiaro che non si votera‘. Provera’ a fare un Conte-ter per la ricostruzione. Ormai però e’ chiaro che si e’ squadernato il quadro complessivo, con la domanda di fondo “Può essere questo il governo od uno simile sempre presieduto da Conte, che ricostruisca l’Italia? Renzi e con lui molti altri pensano che sia necessario cambiare l’inquilino di palazzo Chigi, perché a quello odierno “manca sia un’idea del futuro che un’idea dell’Italia”. Una crisi appare quindi - anche se non si sa bene con quali sbocchi e quali nuove eventuali entrate, da Draghi a Berlusconi, a seconda degli assetti - assai probabile tra giugno e luglio. Sara’ un’estate di guerra non solo per gli italiani ma anche per la politica. Con resa dei conti.

