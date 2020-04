Fase 2, Conte a aperture differenziate tra le regioni. Meno contagi più riaperture

Ci saranno differenze notevoli tra le regioni, e magari anche all’interno delle stesse regioni, a partire dal 18 maggio. Ad annunciarlo è stato per il governo il ministro Francesco Boccia durante una videoconferenz con i governatori, ai quali ha raccomandato di evitare fughe in avanti. Altrimenti il governo impugnerà le ordinanze che non rispettino gli indirizzi generali indicati del decreto della presidenza del Consiglio, che tanto ha fattó discutere. E’ anche vero che in caso di impugnazione i tempi per il ricorso in Cassazione sono tali da superare I tempi stessi dell’emergenza. Il criterio indicato, che poi è quello che molti anche tra gli scienziati si aspettavano, e’ “contagio giù più aperture” e naturalmente viceversa. Insomma la linea e’ quella delle “differenze territoriali”, cosa che ovviamente favorisce il centro-sud, dove gli indici sono già a livello basso e potrebbero essere consentire maggior liberta’, sempre tenendo presenti le misure di prevenzione come le mascherine e la cura massima dell’igiene. Basti pensare a cosa sarebbe successo a parti invertite, se cioe‘ ad essere al centro dell‘ epidemia fosse stato il Sud anziche’ il Nord, sarebbe stato lo stesso chiuso tutto a livello nazionale? Ad oggi sono più sicure le spiagge di Toscana, Calabria, Sicilia e Puglia che non quelle dell’Adriatico o della Liguria. Certo per l’estate, al mare come in montagna, bisognerà tenere conto anche dell‘arrivo di turisti, italiani e stranieri, dalle parti più colpite dal virus, che potrebbero portare con se’ un aumento dei contagi.

