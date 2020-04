Renzi all'attacco: "Non ho negato i pieni poteri a Salvini per darli a Conte"

"Non ho negato i pieni poteri a Salvini per darli a Conte". Parole che suonano come un ultimatum quelle pronunciate da Matteo Renzi, rivolto direttamente al premier, nel corso del suo intervento al Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio sul coronavirus e su come uscire dall'emergenza. L'ex-premier e leader di Italia Viva, che non più di 48 ore fa aveva attaccato Conte accusandolo di aver calpestato la Costituzione con i suoi dcpm, si è ripetuto nelle sue critiche alzando il tiro e avvertendo il presidente del Consiglio che se non cambia atteggiamento - imboccando la strada della politica e lasciando quella del populismo - difficile che Italia Viva resti a far da stampella all'attuale maggioranza giallorossa. Se non un vero e proprio ultimatum sicuramente qualcosa che somiglia ad un ultimo appello prima del passo successivo che potrebbe essere l'apertura di una crisi. Renzi non ha fatto sconti: ha parlato di privazione della libertà e di "arresti domiciliari" cui Conte avrebbe costretto gli italiani. Ha attaccato sul "paternalismo populista" e sulla "visione priva di politica" del premier al quale - ha precisato - "nessuno ha chiesto di riaprire tutto: abbiamo chiesto riaperture con gradualità e proporzionalità". "Glielo diciamo in faccia - ha concluso Renzi - siamo a un bivio. E' stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo. Il punto però è che nella fase 2 della politica non basta giocare su paura e preoccupazione. C'è una ricostruzione da fare che è devastante e richiederà visione e scelte coraggiose. Dia un occhio in più ai dati dell'Istat o noi saremo al suo fianco. Se sceglierà la strada del populismo e dell'inseguimento ai followers non avrà al suo fianco Italia viva" ha detto l'ex premier. Che ha insistito: "Sia più prudente quando parla agli italiani: lei ha detto 11 volte "noi consentiamo". Un presidente del Consiglio non consente, perché le libertà costituzionali vengono prima di lei. Lei non le consente, le riconosce". Ed ha concluso: "Io ho negato a Salvini i pieni poteri: non l'ho fatto per darli ad altri". Dopo Renzi è intervenuto Ignazio La Russa (FdI) che ha commentato cosi' l'intervento dell'ex-premier rivolto a Conte: "Caro Presidente, dopo l'intervento di Renzi le comunico che non ha più una maggioranza. Il leader di Italia Viva le ha detto, come io ti ho creato, io ti distruggo". Nell'informativa Conte, riepilogando i provvedimenti anti-virus del governo, aveva detto tra l'altro che "non possiamo permettere che gli sforzi compiuti risultino vani per imprudenze compiute in questa fase così delicata. Qualsiasi atteggiamento ondivago come passare dalla politica del "chiudiamo tutto" al "riapriamo tutto", rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile questi sforzi". Ed aveva aperto uno spiraglio sulle riaperture, a partire dal 18 maggio, legandolo all'andamento dei contagi. "Al termine delle due settimane (a partire dal 4 maggio) avremo un quadro più chiaro e potremo procedere ad un ulteriore allentamento delle misure contenitive. Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere - aveva concluso Conte - allenteremo ulteriormente le misure assicurando l'apertura in sicurezza del commercio al dettaglio, della ristorazione, dei servizi alla persona".

