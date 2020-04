Per il Mes “sorveglianza rafforzata” sull’Italia e la Lagarde non ricarica il bazooka

Chi pensava di potere prendere 36 miliardi dal Mes senza condizioni e’ rimasto deluso. Si prospettano condizione se non da cappio al collo, quasi. Nel Mes infatti spunta la “sorveglianza rafforzata” per l’Italia. Insomma nel caso il governo dovesse decidere di ricorrere al prestito, Commissisone europea e Bce controlleranno Roma. Lo prevede il documento trasmesso ai governi della Ue, che più in generale stabilisce una procedura di vigilanza sui conti degli Stati che chiederanno Il Fondo contro la pandemia. L’Italia, anche per non correre il rischio dell’arrivo della Troika finanziaria, aveva espressamente chiesto l’assenza di condizionalita’, cosa che sembrava in un primo momento vicina ad essere accolta. Tanto per completare le “buone notizie” arriva la Lagarde, che smontata l’ultima arma del Mes non ricarica nemmeno il bazooka, limitandosi ad una rassicurazione per l’Italia, quella di acquisto da parte della Bce dei titoli, ma solo in caso di spread elevato. Il suo intervento ha certamente deluso chi si aspettava già da oggi un programma pandemico di acquisto titoli (Ppee), pur spiegando che la Banca Centrale Europea e’ pronta “ad adeguarne la composizione nella quantità necessaria e per il tempo necessario”. Una sorta di promessa, un bazooka per ora scarico. Insomma al momento non c’è’ stato l’atteso aumento del pacchetto di acquisto di titoli. Con i famosi recovery fond che appaino di la’ a venire, come minimo agli inizi del prossimo anno, ma anche in questo caso bisognerà vedere oltre ai tempi anche i modi nei quali verranno eventualmente emessi. Chi si aspettava o si aspetta moneta a fondo perduto come una sorta di indennizzo, rimarrà profondamente deluso. Draghi da vecchio esperto dell’Europa ben sapeva quello che diceva qualche tempo fa, in un’intervista al FT, di ricorrere come unica soluzione per la ricostruzione ad un aumento del debito pubblico. Altre strade al momento non si intravedono. E sarebbe urgente che il governo oltre al piano per il virus facesse sapere quale è il suo piano economico per la ricostruzione sociale ed economica del paese. Gli italiani ora sono giustamente concentrati sulla salute ma presto si troveranno di fronte ad un’altra emergenza, non meno grave, quella economica, con paese in ginocchio, che vorrà vedere la possibilità di rialzarsi al più presto senza perdere il suo prestigio internazionale e soprattutto la sua sovranita’.

