“Buoni” contro “cattivi”, caso Palamara. Per Mieli un “verminaio”

Come non si sa bene, perché probabilmente anche in questo nuovo eclatante episodio che vede al centro Palamara, c’e’ la solita manina che però questa volta, forse la prima, che, non si sa perche’ ha colpito in modo inverso. Palamara, e’ stato intercettato ed e’ emreso un quadro chiaro, dei suoi stretti rapporti con la sinistra, tanto da dire che Salvini non andrebbe processato, ma bisogna ”colpire quella m....”. Passano un paio di giorni e De Magistris si “confessa”a Giletttti a “Non e’ l’Arena”. “Applaudito dalla sinistra solo se indagavo su Berlusconi”, “Quando iniziai ad indagare e a sinistra venni fatto fuori” e tira fuori i nomi di Napolitano e di altri suoi colleghi che fanno parte delle cosiddette “toghe rosse”. Ne viene fuori un quadro, che se anche per alcuni è solo scoprire l’acqua calda, ridisegna molti degli avvenimenti degli ultimi trent’anni, a partire da Tangentopoli. In Italia c‘e’ chi da tempo ha difesa il paese tra “buoni e cattivi”, con i “buoni” ad arrogarsi il diritto a governare, con l’aiuto di parte dei magistrati e dei giornalisti, che fungevano da anello di congiunzione ricevendo delle veline “velenose“ nei confronti dell’avversario di turno. Qualche volta colpendo anche il bersaglio giusto, molto altre colpendo lo stesso il bersaglio che serviva al momento. Tanto il danno era immediato, anche prima che cominciassero i processi. Tanti ne sono stati colpiti, alcuni affondando all’istante, altri proseguendo comunque anche se con qualche falla nello scafo. Ora il vaso di Pandora si e‘ rotto, portando con se‘ la prova provata che così non va bene secondo quanto dice la Costituzione (da molti spesso invocata a sproposito) nella divisione sacrosanta tra magistratura e politica. Con forse maggiore responsabilità della politica pronta ad accettare se non ad invocare l’aiutino nei confronti dell’avversario di turno scomodo. Molto chiaro a proposito e’ stato il giornalista nonche’ storico, Paolo Mieli, che in un’intervista all’Huffpost” e non sul suo suo Corriere ha detto chiaro e tondo “Mandiamoli tutti a casa. Bisognerebbe fare pulizia, qualsiasi cosa e’ meglio di questo vermicaio”. La questione morale? “Un altro modo di usare politicamente là giustizia”. E che molti altri personaggi autorevoli la pensino come lui appare chiaro, da Renzi (pure lui colpito anche se ai fianchi da inchieste mirate che hanno coinvolto famiglia ed amici politici), che oggi si e’ smarcato nel voto al Senato su Salvini, contribuendo al suo momentaneo salvataggio da un nuovo processo, perché l’ultima parola spettera‘ all’Aula, dove tutto può succedere. Anche se sono più le probabilita’che la decisione della Giunta venga ribaltata con il si al processo a Salvini, con voto che verrebbe presentato dalla maggioranza un po’ come un voto di fiducia. Anche Cacciari e’ intervenuto “Renzi ha fatto bene, contro Salvini era una pagliaccciata”. Quello che non è una pagliacciata e’ quanto sta succedendo, e che potrebbe aprile una strada un po’ a tutto, dal possibile insabbiamento della questione, parlandone il meno possibile, ad una vera e propria rilettura della storia recente con tutte i possibili risvolti nei rapporti tra le istituzioni e tra la stessa magistratura e la politica.