Conte, un 'patto per la rinascita' anche con le opposizioni. Ponte sullo Stretto? Valuterò

Ora che il paese sta ripartendo Le riforme che il governo ha intenzione di varare nel dopo-Covid 19 per sconfiggere l'emergenza economica, dalla digitalizzazione alla scuola, dagli investimenti sulle infrastrutture al fisco ("ora è iniquo") alle modifiche al codice civile, Giuseppe Conte vuole discuterle con tutti. Con le parti sociali, con tutti i rappresentanti delle attività produttive e anche con l'opposizione. Si chiami "patto per la rinascita" o "stati generali dell'economia" il presidente del Consiglio in questo piano di rilancio del brand Italia, illustrato oggi in una conferenza stampa nel cortile di palazzo Chigi, vorrebbe coinvolgere tutti quelli che hanno voglia di collaborare, Confindustria compresa (nonostante l'"espressione infelice" usata da Bonomi) ed è anche pronto, tanto per dare la misura della sua disponibilità a sentire le opinioni di tutti, perfino a "valutare senza pregiudizi" l'idea del Ponte sullo Stretto rilanciata recentemente dai due Mattei (Salvini e Renzi) oltre che da Franceschini. Una valutazione da fare, ha però precisato Conte, dopo aver avviato tutta una serie di infrastrutture viarie urgenti come l'Alta Velocità in diverse zone e tratte del paese. Le risorse ci sono, ha spiegato Conte: sia gli 80 miliardi già stanziati ("come tre leggi di bilancio") e sia quelli che arriveranno dall'Unione Europea. Si tratta di un piano di riforme per il medio e lungo periodo quindi è giusto non considerare questo fiume di soldi (ma molti di questi sono prestiti: Sure, Bei e Recovery Fund, non il Mes perchè Conte deve ancora decidere e lo farà con il Parlamento) un 'tesoretto' a esclusiva disposizione dell'attuale governo. No, ha rimarcato il premier, sono soldi per l'Italia ed è quindi giusto coinvolgere anche l'opposizione per discutere come spenderli. Un dialogo per il 'patto per la rinascita' che deve svilupparsi presto vista la crisi economica: Conte ha parlato di primi incontri in una settimana. Ora c'è da valutare la reale disponibilità del governo giallo-rosso a tener conto delle proposte dell'opposizione e la risposta dell'opposizione stessa a queste aperture. Oggi il premier - un altro segnale? - non ha affondato in giudizi negativi sulle sbavature (poche mascherine e tanti assembramenti) della manifestazione di Lega, FdI e Fi di ieri 2 giugno a Roma. Ad una precisa domanda Conte ha risposto che manifestare il proprio dissenso dalle scelte del governo è lecito, è un diritto sancito dalla Costituzione ed è da considerare come il sale della democrazia "certo - ha aggiunto con un mezzo sorriso - sarebbe meglio farlo adottando tutte le precauzioni anti-coronavirus perchè il pericolo si è allontanato ma non è scomparso"...

