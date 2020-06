Covid-19, i parenti delle vittime "Vogliamo la verità", i Pm di Bergamo sentiranno Conte. E Salvini attacca

Quindici giorni di totale inerzia senza che venisse istituita la 'zona rossa' in Val Seriana, a Alzano e Nembro, dove già ai primi di marzo infuriava la pandemia da coronavirus mietendo decine di vittime, soprattutto anziani. Ora i parenti di quelle vittime vogliono la verità sulle mancanze o sulle colpe di chi ha consentito - non decidendo l'isolamento totale - l'espandersi di quel focolaio e in tanti hanno presentato denunce alla procura di Bergamo che si sta già muovendo. I Pm della procura orobica hanno già ascoltato il presidente dell'Iss Brusaferro e il presidente della Regione Lombardia Fontana insieme all'assessore alla Sanita Gallera (i quali hanno sostenuto che istituire la zona rossa in Val Seriana spettava al governo centrale, tesi in qualche modo avallata dalla pm di Bergamo). Nello sviluppo dell'inchiesta ora tocca ascoltare la campana dell'esecutivo: il premier Conte e i ministri della Sanità Speranza e dell'Interno Lamorgese. Domani tocca ai due ministri, venerdì al presidente del Consiglio che probabilmente sarà ascoltato a Roma - proprio venerdì partono gli 'Stati generali' a Villa Pamphilj - come testimone, cioè persona informata dei fatti. E Conte darà la sua versione affermando oggi di non essere "preoccupato". Lui non sarà per nulla preoccupato ma Salvini ha colto la palla al balzo della richiesta della procura di Bergamo per attaccare il premier e il governo dicendo che "dopo tante menzogne giustizia è fatta". Un pò prematura come affermazione anche se Salvini si riferiva piuttosto ad una presunta 'svolta' dopo gli "attacchi vergognosi" cui è stato fatto oggetto il leghista Fontana sulla gestione sanitaria della pandemia. Alle 19 un serafico Conte è uscito a piedi da palazzo Chigi dove sta preparando gli 'Stati generali' per dire ai cronisti che riferirà "doverosamente" ai Pm di Bergamo quello che sa: "Riferirò venerdì, doverosamente". "Le cose che dirò al pm, le dirò al pm, non posso anticiparle: riferirò doverosamente tutti i fatti di mia conoscenza. Non sono affatto preoccupato" ha concluso il premier. A stretto giro l'attacco del leader della Lega: "Dopo tante menzogne e attacchi vergognosi, giustizia è fatta;: chi ha sbagliato deve pagare" ha scritto Salvini su Twitter.

© in20righe - RIPRODUZIONE RISERVATA