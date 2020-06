Stati generali, l'opposizione dice 'no' a Conte. Salvini "Basta show"

Gli Stati generali su cui il premier Conte si gioca tutto (o quasi) partono zoppicando per il 'no' delle opposizioni a parteciparvi. Sollecitate da Conte ad aprire venerdì a Villa Pamphilj gli stati generali dell'economia, cioè un mega-convegno per riflettere su come spendere i soldi che ci arriveranno dall'Europa, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno concordemente declinato l'invito. "Basta show o passeggiate romane" ha sintetizzato i motivi del 'no' Salvini, "Per discutere di queste cose vogliamo una sede istituzionale: o palazzo Chigi o il Parlamento" gli hanno fatto eco Meloni e Tajani. "Villa Pamphilj è una sede istituzionale, se ne convinceranno" ha risposto per ora il premier che sta proseguendogli incontri preparatori con i membri del suo governo. Domani tocca alle forze di maggioranza: Pd, M5s, Iv e Leu. Venerdì il via ma senza l'opposizione. Sabato gli incontri e gli ospiti internazionali. Interverrà in video collegamento Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. Parteciperà il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Domenica e lunedì toccherà alle parti sociali. Gli Stati generali proseguiranno fino a metà della prossima settimana con un programma ancora da definire. Ci sarà sicuramente l'intervento di Colao, il leader della task force di esperti che ha presentato a Conte il frutto del suo lavoro nei giorni scorsi.

