Dibba vuole i grillini a congresso, Grillo lo impallina

Scoppia la polemica ai piani alti dei Cinquestelle, un Movimento dove spirano sempre più consistenti gli spifferi di una scissione. Di Battista ha proposto di convocare al più presto un congresso M5s per vedere chi tra i grillini è il più forte. Ma Beppe Grillo, fondatore e attuale garante del Movimento, ha bocciato l’idea con un tweet di feroce ironia accusando Dibba di avere il senso del tempo come nel film ‘Il giorno della marmotta'” (film-commedia americano su un uomo che rivive lo stesso giorno all’infinito). La controreplica dell’esponente grillino non si è fatta attendere e Dibba, senza arretrare, ha rilanciato: “Si può anche legittimamente dissentire dalle mie proposte ma bisogna spiegare chiaramente il perchè…”. Tutto è partito dalle dichiarazioni che Alessandro Di Battista, dopo un lungo periodo di silenzio e di assenza dalla tv, ha fatto nel corso di Mezz’ora in più intervistato da Lucia Annunziata: “Il M5S deve organizzare un congresso, un’assemblea costituente. Chiedo formalmente il prima possibile un’assemblea in cui tutte le anime possano costruire una loro agenda e vedremo chi vincerà’. Neanche un’ora dopo l’affondo di Grillo: “Assemblea M5s? Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto…ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film “Il giorno della marmotta”. Nella stessa intervista all’Annunziata Dibba parla anche di Conte, tranquillizzzandolo: “Ho fiducia in lui, da me non deve temere picconature... Ma se vuole fare il leader del Movimento si deve iscrivere al M5s e partecipare al prossimo congresso”. (foto: rainews.it)

