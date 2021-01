Allora alea iacta est. Era preventivabile, Conte non si arrende e andrà alla Camera lunedì e poi il giorno successivo al Senato per parlamentarizzare la crisi oppure ottenere la fiducia che al termine del suo discorso chiederà. È L prima volta nella stori della Repubblica che un governo senza maggioranza precostituita va alle Camere senza una precisa richiesta del Capo dello Stato. La prassi istituzionale in situazioni del genere è sempre stata quella che vedeva il premier del governo in crisi recarsi al Quirinale per rassegnare le dimissioni. A quel punto era il Presidente della Repubblica a decidere se rinviare lui il governo alle Camere, sempre dopo avere certato le dimissioni con riserva. Ora è caccia ai responsabili, costruttori o voltagabbana attaccati più al lauto stipendio che alla stessa poltrona. Renzi vorrebbe un governo istituzionale che arrivi fino alla fine della legislatura. Un esecutivo con tutti, o quasi dentro, ma senza Conte. Magari guidato dall’attuale ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Una donna per la prima volta a palazzo Chigi. Ma la soluzione non sembra essere troppo gradita a Mattarella, che preferirebbe restare nell’ambito del centrosinistra almeno fino alla elezione del prossimo inquilino del Colle. Il centrodestra per ora sembra propenso d elezioni, pur non escludendo la partecipazione ad un governo di scopo. Il problema di fondo è che si possa andare incontro a un grande pasticcio, e chi rischia di più è il Pd attuale asse trainante della coalizione che, in caso di insuccesso, potrebbe potrebbe pagare il prezzo maggiore, con un M5s in affanno ed in crisi di identità.